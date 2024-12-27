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«Рейтинг Рунета»: количество digital-подрядчиков в России уменьшится в ближайшие два года

По данным «Рейтинга Рунета», к концу 2024 г. в России насчитывается чуть больше 3,5 тыс. компаний, оказывающих digital-услуги, и количество таких компаний в ближайшие два года будет уменьшаться. При этом почти половина фирм, оказывающих цифровые услуги, заняты в разработке и обслуживании ПО, и доля этого сегмента будет расти. Общее снижение числа компаний при росте доли разработчиков объясняется необходимостью импортозамещения и снижением бюджетов на маркетинг и рекламу. Об этом CNews сообщили представители «Рейтинга Рунета».

Сервис подбора digital-подрядчиков «Рейтинг Рунета» завершил исследование, целью которого было оценить количество компаний, оказывающих цифровые услуги: разработка сайтов, мобильных приложений и ПО, интеграция корпоративных решений, реклама, маркетинг, коммуникации, брендинг, дизайн, контент и другие.

В анализ и выборку не попали компании, специализация которых — оборудование (продажа, настройка, интеграция, обслуживание) или продажа своих цифровых продуктов или лицензий (даже если они оказывают связанные с ними услуги).

«Долгое время по рынку ходила легенда о «десяти тысячах агентств», которую цитировали даже хорошо знающие рынок, но которой не было ровным счетом ни одного подтверждения. Нам давно хотелось ее проверить», — сказал Александр Туник, руководитель продуктового направления «Рейтинга Рунета».

Команда проекта изучила публичные рейтинги и каталоги, в которых размещаются digital-подрядчики, а также сайты подрядчиков, работающих на российских клиентов. Полученные результаты были проанализированы вручную в два этапа.

На первом были отсеяны сайты компаний, специализирующиеся не на digital-услугах — например, на производстве полиграфии, бизнес-консалтинге или наружной рекламе.

На втором этапе эксперты «Рейтинга Рунета» оценили, являются ли найденные компании действующими, по следующим критериям: актуальность услуг и проектов, наличие (в том числе на сайте и в соцсетях компании) контента, датированного 2024 г. (новости, статьи, кейсы, отчеты о мероприятиях, награды фестивалей и т.д.). Одновременно с оценкой были отсечены индивидуальные специалисты, даже оказывающие цифровые услуги.

«Мы решили, что компанию нельзя назвать рыночным игроком, если она не ведет сайт, соцсети, блог или телеграм-канал. Она может что-то делать одному-двум заказчикам, фактически являясь выделенным в отдельное юридическое лицо инхаус-отделом, или вообще работать в «серой зоне». А фрилансеры — это отдельный сегмент рынка, до него мы дойдем позже», —сказал Александр Туник.

Полученный список действующих компаний вручную разделили по их специализации, которая оценивалась по выручке (если такие данные были доступны) и проектам.

В итоге, к концу декабря 2024 г. было обнаружено 3,5 тыс. действующие компании.

Распределение по специализации получилось таким: заказная разработка программных продуктов — 1281 (36,56%); реклама, маркетинг, коммуникации — 957 (27,31%); комплексное диджитал агентство — 656 (18,72%); интеграторы корпоративных решений — 410 (11,7%); брендинг и дизайн — 200 (5,71%).

В процессе проверки было отсеяно около 20 тыс. компаний, анализ сайтов и соцсетей которых не убедил, что компания является действующей: в них не было актуального контента и портфолио.

«Скорее всего, в 2025-2026 гг. компаний, оказывающих цифровые услуги, станет еще меньше. Скажутся сложная экономическая ситуация, тенденция на укрупнение рынка путем поглощения мелких компаний большими и сокращение маркетинговых бюджетов. Надеяться на скорое восстановление отношений с западными странами и быстрое возвращение западных брендов не стоит. Если это и случится, то точно не в следующем году. При этом доля компаний, занимающихся разработкой, вырастет из-за спроса на импортозамещение корпоративных решений», — сказал Александр Туник, руководитель продуктового направления «Рейтинга Рунета».

«В 2025 г. мы планируем провести углубленное качественное исследование компаний, чтобы точнее определить их специализацию и другие важные характеристики», — сказал Анатолий Денисов, операционный директор «Рейтинга Рунета».

Пояснение к результатам

В списке указано количество компаний, для которых названная специализация является основной. 99% компаний при этом оказывают и другие услуги — например, разработка сайтов+поисковое продвижение или маркетинг+брендинг и дизайн. Часто такие компании делятся на так называемые «юниты» со своей специализацией и процессами.

Брендинг и дизайн решено выделить в самостоятельный сегмент, несмотря на то, что многие считают их частью маркетинга.

Комплексными признаны компании, постоянно оказывающие услуги из всех или почти всех специализаций (оценивалось по выручке и числу проектов).

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