Качество мобильного интернета в торговых центрах Москвы

Комплексная оценка и сравнение качества сервисов в сетях «большой четверки» выполнены в период с девятого октября по шестое декабря 2024 г. Эксперты DMTel рассчитали единые интегральные оценки качества услуг мобильной связи, отражающие относительные позиции (рейтинги) операторов. Для количественной оценки использовались показатели доступности и стабильности услуг связи, а также качества принимаемого контента и скорости обмена данными с мобильным интернетом. Кроме того, при расчете оценок учтены показатели, характеризующие радиопокрытие в сети LTE. Об этом CNews сообщили представители DMTel

«Билайн» занимает первую позицию в рейтинге итоговых оценок качества мобильного интернета в торговых центрах Москвы. «Билайн» опережает конкурентов по качеству сервисов YouTube и HTTP DL и находится на второй позиции по качеству сервисов HTTP UL и WEB Browsing. По совокупности оценок, характеризующих качество сервисов мобильного интернета Билайн опережает конкурентов. По доступности радиосети Билайн разделяет первую позицию с МТС и «МегаФоном».

МТС следует за «Билайном» и находится на второй позиции в рейтинге итоговых оценок. По качеству сервиса WEB Browsing МТС опережает конкурентов и занимает первую позицию. По совокупности оценок качества сервисов YouTube, HTTP DL и HTTP UL МТС уступает «Билайну», что приводит к снижению интегральной оценки и смещению на вторую позицию. По доступности радиосети МТС разделяет первую позицию с «Билайном» и «МегаФоном».

«МегаФон» находится на третьей позиции в рейтинге. Оценка качества сервиса HTTP UL в сети «МегаФона» выше, чем в сетях конкурентов и соответствует первой позиции. По качеству сервиса HTTP DL МегаФон уступает МТС и занимает третью позицию. Оценки качества сервисов YouTube и WEB Browsing в сети МегаФона ниже, чем в сетях конкурентов и соответствуют четвертой позиции, что не приводит к смещению на четвертую позицию в рейтинге итоговых оценок. По доступности радиосети «МегаФон» разделяет первую позицию с МТС и «Билайном».

Т2 занимает четвертую позицию по итоговой оценке. Оценки качества сервисов YouTube и WEB Browsing в сети Т2 соответствуют третьей позиции. По качеству сервисов HTTP DL и HTTP UL Т2 заметно уступает конкурентам. что приводит к снижению интегральной оценки и смещению на четвертую позицию рейтинга. По доступности радиосети Т2 отстает от конкурентов всего на один балл и занимает вторую позицию.

По качеству мобильного интернета из 30 торговых центров можно выделить следующие: ТРК «Атриум», Центральный детский магазин, ТРК «Европолис», ТРЦ «Нора», ТРЦ «Каширская Плаза», ТРЦ «Океания», ТЦ «Павелецкая Плаза», ТРЦ «Саларис». На территории перечисленных торговых центров в сетях всех операторов не менее 90% значений скоростей загрузки данных (Downlink) выше 20 Мбит/с и при этом отсутствуют скорости ниже 1 Мбит/с. В таких условиях абонентам «Билайна», МТС, «МегаФона» и Т2 обеспечивается возможность успешно пользоваться мобильным интернетом при минимальных рисках нарушений в работе большинства популярных приложений.

Самые высокие скорости зарегистрированы в ТРК «Атриум» в сети «МегаФона» - около 202 Мбит/с. При этом 90% скоростей (нижняя дециль) выше 115 Мбит/с, а 10% скоростей (верхняя дециль) превышают 310 Мбит/с.