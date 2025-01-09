CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы
|

Татарстанцы провели новогодние каникулы в онлайн-кинотеатрах

Зимние праздники в Татарстане стали временем киномарафонов. В течение длинных выходных интернет-трафик в онлайн-кинотеатрах увеличился на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом CNews сообщили аналитики «МегаФона», изучив обезличенную статистику абонентов.

Самым популярным днем для домашнего просмотра фильмов стало шестое января. В этот день активность на киносервисах увеличилась на 15% по сравнению со среднесуточным показателем. В ночь с 31 декабря на первое января онлайн-кинотеатры для многих жителей республики заменили традиционное телевидение. Наибольший трафик зафиксирован в час обращения президента.

Чаще всего татарстанцы предпочитали смотреть кино в ночное время: с 21:00 до 01:00 трафик увеличивался на 50% от среднедневного значения. Реже всего в приложения с видео заглядывали в утренние часы: с 07:00 до 10:00 большинство выбирали отдых без гаджетов.

Столичные жители в период зимних праздников установили рекорд по продолжительности просмотра фильмов и сериалов. За это время абоненты оператора из Москвы и области суммарно использовали более пяти тыс. Тбайт на киноплатформах. Татарстан вошел в топ-10, заняв восьмое место среди регионов по активности в онлайн-кинотеатрах.

«Первые дни нового года — традиционно ‟горячая” пора для инфраструктуры мобильных операторов. Это время, когда люди по всей стране общаются, обмениваются поздравлениями и наслаждаются долгожданными выходными, включая просмотр фильмов. Мы заранее подготовили сеть к праздничной нагрузке. Инженеры расширили пропускную способность радиорелейных пролётов в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и других населенных пунктах 14 районов республики. Для абонента — это стабильный сигнал и залог высокой скорости интернета даже при большом количестве пользователей», — сказал Михаил Русинов, директор «МегаФона» в Татарстане.

Кроме того, оператор модернизировал порядка 500 базовых станций, расположенных по всему региону. Перевод частот, задействованных в 3G, в современный стандарт LTE помог повысить скорость передачи данных в более чем в 150 городах, селах и деревнях республики.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Маковельский, «Росатом»: Чтобы стать лидером, нужно идти не параллельно с конкурентами, а перпендикулярно им

Microsoft закрыла возможность бесплатного хранения в облаке терабайтов информации. Компании пользовались этим годами

Как «умный» корпоративный портал повышает эффективность бизнеса

Украинские хакеры уничтожили инфраструктуру одного из старейших российских провайдеров. Сайт не работает, абоненты сидят без интернета

Как работает добровольная сертификация ИТ-решений для КИИ

Создателя ChatGPT обвинила в сексуальном насилии собственная сестра

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Тренд на мобильный обогрев: самые полезные зимние гаджеты 2025 года

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как освободить память на iPhone: 10 советов

Показать еще

Наука

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье

Революция в передаче данных: крошечные вихри света расширяют пропускную способность оптоволокна в 8-16 раз

Вселенная расширится до окончательных размеров и все закончится «Большим замерзанием»
Показать еще