Татарстанцы провели новогодние каникулы в онлайн-кинотеатрах

Зимние праздники в Татарстане стали временем киномарафонов. В течение длинных выходных интернет-трафик в онлайн-кинотеатрах увеличился на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом CNews сообщили аналитики «МегаФона», изучив обезличенную статистику абонентов.

Самым популярным днем для домашнего просмотра фильмов стало шестое января. В этот день активность на киносервисах увеличилась на 15% по сравнению со среднесуточным показателем. В ночь с 31 декабря на первое января онлайн-кинотеатры для многих жителей республики заменили традиционное телевидение. Наибольший трафик зафиксирован в час обращения президента.

Чаще всего татарстанцы предпочитали смотреть кино в ночное время: с 21:00 до 01:00 трафик увеличивался на 50% от среднедневного значения. Реже всего в приложения с видео заглядывали в утренние часы: с 07:00 до 10:00 большинство выбирали отдых без гаджетов.

Столичные жители в период зимних праздников установили рекорд по продолжительности просмотра фильмов и сериалов. За это время абоненты оператора из Москвы и области суммарно использовали более пяти тыс. Тбайт на киноплатформах. Татарстан вошел в топ-10, заняв восьмое место среди регионов по активности в онлайн-кинотеатрах.

«Первые дни нового года — традиционно ‟горячая” пора для инфраструктуры мобильных операторов. Это время, когда люди по всей стране общаются, обмениваются поздравлениями и наслаждаются долгожданными выходными, включая просмотр фильмов. Мы заранее подготовили сеть к праздничной нагрузке. Инженеры расширили пропускную способность радиорелейных пролётов в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и других населенных пунктах 14 районов республики. Для абонента — это стабильный сигнал и залог высокой скорости интернета даже при большом количестве пользователей», — сказал Михаил Русинов, директор «МегаФона» в Татарстане.

Кроме того, оператор модернизировал порядка 500 базовых станций, расположенных по всему региону. Перевод частот, задействованных в 3G, в современный стандарт LTE помог повысить скорость передачи данных в более чем в 150 городах, селах и деревнях республики.