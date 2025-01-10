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«Авито Работа»: самые высокие зарплатные ожидания в 2024 году оказались у дальнобойщиков

Эксперты «Авито Работы» проанализировали зарплатные ожидания соискателей, указанные в резюме, и установили, что в 2024 г. на самые высокие зарплаты претендуют водители различных специальностей. Лидерами по зарплатным ожиданиям в 2024 г. стали водители-дальнобойщики — в резюме кандидаты в среднем указывали суммы от 150 тыс. руб. в месяц, что на 50% больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Также высокий уровень зарплатных ожиданий отмечен у водителей спецтехники: бульдозеров и автокранов. Первые, как правило, указывают в резюме желаемую зарплату в среднем от 150 тыс. руб. в месяц, вторые — от 140 тыс. руб. в месяц. С 2023 г. средние зарплатные ожидания у соискателей на данные профессии выросли на 25% и 40% соответственно.

В рейтинг специалистов с наиболее высокими зарплатными ожиданиями также попали представители различных профессий сферы строительства: например, начальники монтажно-строительных участков, которые в среднем хотели бы получать от 120 тыс. руб. (+20% по сравнению с 2023 г.).

Пятое место топа занимают шеф-повара: в среднем соискатели на эти позиции в 2024 г. указывали в резюме суммы от 120 тыс. руб. При этом, зарплатные ожидания этих сотрудников год к году также увеличились на 20%.

«В вакансиях для рабочих специалистов работодатели зачастую сразу указывают диапазон заработной платы, чтобы привлечь соискателей. Кандидаты, в свою очередь, прописывают ожидаемый уровень дохода в своих резюме. В случае с высококвалифицированными офисными позициями тенденции поиска работы отличаются: работодатели и соискатели реже сразу обозначают зарплатные ожидания, предпочитая обсуждать их на этапе собеседования. Размер вознаграждения может значительно варьироваться в зависимости от опыта, квалификации и должности кандидата. Например, начинающий бухгалтер в среднем может рассчитывать на зарплату от 40 тыс. руб. в месяц, в зависимости от региона и места работы. С ростом опыта и квалификации доход возрастает: бухгалтерам со стажем 3–5 лет компании могут предлагать от 80 тыс. до 150 тыс. руб. и более», — сказал Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы».

Кроме того, эксперты отметили профессии, где за год зарплатные ожидания соискателей выросли наиболее существенно. Например, разнорабочие повысили свои зарплатные ожидания на 75% за год: в 2024 г. они ожидают получать в среднем от 35 тыс. руб. в месяц.

В список таких специалистов также вошли водители-дальнобойщики, сантехники, монтажники, маляры, специалисты по закупкам и бухгалтеры. При этом по офисным профессиям рассматривались резюме кандидатов с минимальным опытом работы — ожидания специалистов, претендующих на старшие и руководящие должности, значительно отличаются.

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