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Российские доменные зоны в 2024 году: рекорды и повышение безопасности

Координационный центр доменов .RU/.РФ подвел итоги года для российских национальных доменных зон. Об этом CNews сообщили представители центра.

В 2024 г. зона .RU показала уверенный рост, увеличившись на 380,15 тыс. доменом (+7%), и к концу декабря достигла рекордного значения — 5,8 млн доменов. Этот результат стал самым высоким за всю 30-летнюю историю ее существования.

85% доменов зарегистрированы российскими гражданами и организациями, что свидетельствует о высокой востребованности домена .RU внутри страны. В течение года в .RU было зарегистрировано один млн 722 тыс. и 64 новых домена, что превысило показатель 2023 года (один млн 709 тыс. и 718 новых доменов). Домен .RU сохраняет пятое место в мировом рейтинге страновых доменов, подтверждая свои сильные позиции на глобальной карте интернета.

В кириллическом домене верхнего уровня .РФ на конец декабря 2024 г. насчитывалось 760,2 тыс. доменов, что на 8,7 тыс. (-1,1%) меньше, чем годом ранее. При этом 92% доменов зарегистрированы российскими гражданами и организациями, отражая стабильный интерес к кириллическим доменным именам.

В течение года в .РФ был зарегистрирован 182,35 тыс. новый домен. Несмотря на снижение общего числа регистраций, .РФ остается крупнейшей кириллической зоной в мире и лидером среди интернационализированных национальных доменов.

2024 г. стал важным и с точки зрения обеспечения безопасности Рунета. На фоне растущего числа кибератак и интернет-угроз российские национальные домены продемонстрировали устойчивость и обеспечили стабильное функционирование российских сайтов. Более того, в 2024 г. удалось переломить тенденцию роста фишинга и значительно повысить уровень безопасности в доменах .RU и .РФ.

В 2024 г. компетентные организации направили 55,7 тыс. обращений к регистраторам о прекращении делегирования вредоносных доменов — всего на 1,2% больше, чем в 2023 г. (54,97 тыс.). Для сравнения: в 2023 г. за аналогичный период число обращений выросло на 236% — с 16,24 до 54,97 тыс. Как и годом ранее, большая часть обращений (82,6%) касались фишинга. По итогам рассмотрения обращений в 2024 году Рунете было заблокировано 53,93 тыс. вредоносных доменов.

Кроме того, значительно выросла скорость реагирования: среднее время от подачи жалобы до блокировки вредоносного домена сократилось с 21,5 часа в 2023 г. до 13,5 часа в 2024 г.

Как отметил директор Координационного центра Андрей Воробьев, в 2024 г. зоны .RU и .РФ подтвердили статус стабильных национальных доменов верхнего уровня и безопасной среды для пользователей.

«Зона .RU демонстрировала уверенный рост благодаря развитию e-commerce и онлайн-бизнеса, а также эффективной работе системы управления доменами. Нам также удалось переломить тенденцию роста фишинга, сократив время реагирования на угрозы почти вдвое. Эти достижения стали результатом слаженной работы компетентных организаций и регистраторов, а также совершенствования системы мониторинга. В этом году мы продолжим начатую работу, чтобы национальные домены оставались надежной платформой для развития бизнеса и защиты интересов пользователей», — сказал он.

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