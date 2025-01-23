«Рег.ру» запустил ленточную систему хранения данных

Российская технологическая компания «Рег.ру» запустила новую услугу безопасного хранения данных — ленточную СХД. Решение позволяет хранить большие массивы данных объемом от десятков терабайт до нескольких петабайт и защитить информацию от кибератак и несанкционированного доступа.

Ленточное хранилище представляет собой устройство, записывающее информацию на специальные картриджи стандарта LTO с магнитной лентой. Информация на ленточных носителях может храниться до 30 лет без перезаписи. Каждый картридж вмещает от 10 до 40 ТБ данных.

Ленточная СХД обеспечивает высокую степень безопасности и изоляцию информации от киберугроз и сетевых атак. В отличие от традиционных облачных решений, где данные могут быть уязвимы для внешних вмешательств, ленточные носители физически не подключены к внешней сети, что значительно повышает защищенность и сохранность ИТ-инфраструктуры. При необходимости ленточную систему хранения можно подключить к серверу или облаку.

«Наше новое решение позволяет не только изолировать критически важные данные от внешних угроз, но и оптимизировать расходы на хранение информации. Ленточная система хранения данных подойдет, когда у бизнеса есть запрос — хранить много и долго, а данные нужны в близком доступе нечасто: например, конфиденциальные данные, документы или записи журналов системных событий. А в случае потребности определенного вида оборудования, емкости кассет и их количества можно подключить приватное хранилище с индивидуальными параметрами», — сказал Сергей Белов, руководитель департамента корпоративных продуктов «Рег.ру».

Помимо ленточной СХД, в «Рег.ру» доступна ленточная библиотека, совмещающая устройство для записи и независимые ячейки для хранения нескольких десятков картриджей. Библиотека обеспечивает непрерывную запись данных и масштабируемость, позволяя гибко наращивать объемы хранения по мере роста потребностей бизнеса. Картриджи сменяются автоматически, не требуя дополнительных ресурсов и затрат на ручное обслуживание.