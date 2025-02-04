Сервис «Авито» увеличил выплаты по программе поиска уязвимостей до 500 тысяч рублей

Компания «Авито» увеличила максимальную награду за найденные в ее продуктах критические уязвимости. Исследователи безопасности смогут получить за них до 500 тыс. руб. в рамках программы выплат на платформе BI.Zone Bug Bounty. Это позволит привлечь больше внешних специалистов, чтобы сделать сервисы Авито более безопасными для пользователей, особенно учитывая общий рост спроса на такие программы на рынке. В 2025 г. «Авито» планирует увеличить затраты на кибербезопасность на 50% по сравнению с 2024 г.

«Авито» стал одним из первых игроков российского рынка онлайн-коммерции, кто запустил собственную инициативу для багхантеров. Инициатива Bug Bounty позволяет компании поддерживать систему постоянного мониторинга рисков безопасности. С ее помощью команде удается оперативно закрывать уязвимости и минимизировать потенциальные потери. Размер вознаграждения за найденную уязвимость определяется десятками критериев, включая влияние бага на бизнес платформы, сложность его исправления, широту аудитории, которую он может охватить, и другими.

Участники программы могут проверить безопасность всех мобильных и веб-приложений компании, а также любых доступных сервисов, размещенных на поддоменах *.avito.ru. Задача исследователей — находить ошибки в коде, которые влияют на безопасность сервисов «Авито». Например, слабые места, которые позволяют получить доступ к данным пользователей, платежной информации, важным файлам или повлиять на стабильную работу сайта.

BI.Zone отмечает рост интереса бизнеса к программам поиска уязвимостей: средняя выплата на платформе выросла за год на 14% до 44 тыс. руб., а количество программ от компаний достигло 98, увеличившись почти вдвое по сравнению с 2023 г. На этом фоне «Авито» стремится предоставить наиболее привлекательное предложение для исследователей.

«Помимо Bug Bounty, команда кибербезопасности «Авито» развивает систему защиты, которая внедряется с начальных стадий разработки. На каждом этапе разработки продукта используются сканеры для проверки кода на наличие уязвимостей, а также проводятся ручные аудиты безопасности – специалисты имитируют потенциальные действия злоумышленников. Технические команды проходят обучение безопасной разработке. Такой комплексный подход позволяет создавать механизмы безопасности и поддерживать высокий уровень защиты сервисов «Авито» от взломов и утечек», — сказал Андрей Усенок, руководитель по информационной безопасности «Авито».

«Программа Bug Bounty позволяет повысить уровень защищенности ресурсов компании. При этом развитие программ и увеличение выплат — важный шаг, который позволяет привлечь больше опытных независимых исследователей и повысить уровень защищенности ресурсов. Мы видим растущий интерес крупных компаний к инвестициям в безопасность своих цифровых ресурсов. BI.Zone Bug Bounty предоставляет бизнесу эффективный механизм выявления и устранения угроз, а багхантерам — вознаграждение за работу», — сказал Андрей Лёвкин, руководитель продукта BI.Zone Bug Bounty.