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В Санкт-Петербурге почти в полтора раза выросло бронирование жилья для командировок

ПАО «МТС» и платформа Bronevik.com проанализировали бронирования отелей, апартаментов для командированных сотрудников в 2024 г. Санкт-Петербург стал вторым городом в стране по числу бизнес-туристов, за год количество бронирований для деловых поездок в регионе выросло почти в полтора раза (на 44%). Об это CNews сообщили представители МТС.

На Санкт-Петербург приходится 7% от всех бронирований жилья для командировок по стране, на первом месте Москва — 14%. Замыкает тройку городов-лидеров по количеству деловых бронирований Екатеринбург —2%. Эксперты отмечают, что вырос интерес у бизнес-туристов к Новому Уренгою и Магнитогорску: резервирования отелей для командировок там выросли на 104% и 60% соответственно.

Средний чек за проживание в командировках за год вырос на 17% до — до 5000 руб. за ночь. Таким образом, жилье для деловых поездок дорожало несколько медленнее, чем для туристических (+20% год к году). Отели для деловых поездок бронировали в среднем за девять дней до заезда, средняя продолжительность проживания составила два-три дня.

Более трети (36%) всех заказов для командировок были совершены с захватом выходных. Количество таких bleisure-путешествий (деловых поездок, совмещающих командировки и мини-отпуск) за год выросло на 34%. Средняя стоимость бронирования для них вдвое выше, чем для сугубо деловых поездок: 19100 руб. против 8900 руб.

Чаще всего деловые путешественники останавливались в отелях и мини-отелях (87% от всех бизнес-бронирований). При этом активнее всего рос интерес командированных гостей к размещению в апартаментах (+90% бронирований), хостелах (+82%) и апарт-отелях (+74%).

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