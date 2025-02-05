В рекламной сети VK появился рекомендательный виджет

В кабинете рекламной сети VK появился новый инструмент — рекомендательный виджет. Он поможет владельцам сайтов увеличить доход за счет роста timespent пользователей — нативные креативы будут привлекать больше внимания и повышать вовлеченность посетителей в контент сайта.

Рекомендательный виджет – это текстово-графический блок, который гармонично интегрируется в контент сайта. Креативы отображаются вместе с основным содержанием страницы, что позволяет пользователям воспринимать их как её естественную часть. Такой подход помогает сместить фокус внимания на рекомендательные материалы. Таким образом инструмент поможет повысить такие показатели как время пребывания пользователей на сайте и количество просматриваемых ими страниц.

Система рекомендаций использует несколько алгоритмов, чтобы подобрать материалы, интересные пользователям. Главный из них — коллаборативная фильтрация, которая предлагает статьи, способные заинтересовать читателей текущего текста. Также используется алгоритм «Популярное», показывающий самые востребованные материалы за определённый период, учитывая не только количество просмотров, но и скорость набора популярности. Рекомендации обновляются каждые 20 минут, и статьи меняются местами, соревнуясь за внимание читателей. Кроме того, алгоритмы учитывают время, которое пользователь проводит на странице, чтобы лучше понять, что может его заинтересовать.