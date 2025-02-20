CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Интернет Интернет-реклама
|

Рекламная выручка «Яндекс Карт» выросла на 80% в 2024 году

В IV квартале 2024 г. выручка «Яндекс Карт» увеличилась на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Общий прирост рекламных доходов составил 80% в годовом исчислении. Одним из факторов, повлиявшим на рост рекламной выручки стало появление в рекламных продуктах «Директа» возможности закупки рекламы в «Картах».

Продвижение в «Яндекс Картах» с 2024 г. работает по аукционной модели: позиция организации в выдаче в поиске в «Картах» при каждом поисковом запросе изменяется по результатам аукциона.

Вторым ключевым фактором стал рост числа клиентов малого и среднего бизнеса, для которых геореклама является одним из наиболее эффективных источников трафика – по сравнению с предыдущим годом число таких клиентов увеличилось на 41%.

Суммарная аудитория геосервисов «Яндекса» («Карты», «Навигатор», «Метро») на всех платформах в конце 2024 г. превысила 91 млн пользователей в месяц.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поддельные ИТ-компании заставляют работников совершать мошеннические звонки. Несогласным грозят пытками и расправой

В российских регионах после введения сезонного запрета выросло число «серых» майнеров

Названы главные киберугрозы 2025 года для России

Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта

Западные киностудии начали переговоры с российскими онлайн-кинотеатрами

Инвестиции в средства защиты данных в 2024 году выросли почти на четверть

Конференции

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще