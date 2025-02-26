CorpSoft24 расширяет линейку комплексных услуг защищенного хостинга

Компания CorpSoft24 сообщает о расширении линейки комплексных услуг защищенного хостинга. Теперь в облаке провайдера наряду с хостингом для информационных систем персональных данных (ИСПДн), государственных информационных систем (ГИС), и информационных систем общего пользования (ИСОП) предоставляется комплексная услуга – специализированный хостинг для официальных сайтов и иных информационных систем государственных органов и органов местного самоуправления. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Новая услуга соответствует актуальным запросам органов государственной власти: в частности, она подходит для работы подсистем обработки обращений граждан, поясняют в компании.

Федеральный закон от 28.12.2024 N 547-ФЗ вносит изменения в порядок рассмотрения обращений граждан России, ранее утвержденный Федеральным законом № 59-ФЗ. По новым правилам, с 30 марта 2025 г. региональные и муниципальные органы власти могут использовать для приема обращений граждан ЕПГУ, иные информационные системы/официальные сайты государственных органов или органов местного самоуправления.

«Таким образом, если раньше для размещения своих информационных систем и веб-сайтов им было достаточно обычного хостинга, без дополнительной защиты, то теперь им может потребоваться вести на этих ресурсах прием и обработку персональных данных. Для этого необходим хостинг, отвечающий требованиям законодательства к ИСПДн, ГИС и ИСОП», – сказал Демьян Раменский, руководитель направления информационной безопасности CorpSoft24.

С начала 2025 г. специалисты CorpSoft24 получили большое количество запросов на размещение ресурсов, соответствующее новым требованиям законодательства, и за короткий срок модифицировали линейку комплексных услуг защищенного хостинга. Новая услуга позволяет размещать официальные сайты и иные информационные системы государственных органов и органов местного самоуправления с учетом всех актуальных нормативных актов, касающихся безопасности персональных данных (уровня защищенности до УЗ-1), ГИС (уровня защищенности до К1) и ИСОП.

Услуга включает в себя такие опции как аудит процессов заказчика, касающихся обработки информации ограниченного доступа, разработку модели угроз и нарушителя, проектирование системы защиты информации, размещение информационных систем на аттестованной облачной платформе, предоставление сертифицированных средств защиты информации как услуги и др. Она реализуется на базе сети собственных дата-центров провайдера, расположенных в России и соответствующих уровню надежности Tier III, что обеспечивает доступность сервиса не менее 99,982%.

«Сегодня к нам обращаются организации госсектора, которым нужно выполнить новые требования законодательства в крайне ограниченные сроки. Разработка проектного решения для закрытия этой задачи займет у них много времени и будет достаточно затратной. Мы же предлагаем готовое универсальное решение «под ключ», которое ранее уже было успешно апробировано в сфере здравоохранения. Мы помогаем заказчику на всех этапах внедрения – от миграции сайта на наш хостинг и настройки средств защиты до подготовки документов к аттестации решения», – сказал Демьян Раменский.

В компании прогнозируют дальнейший рост интереса к услуге защищенного хостинга со стороны органов государственной, региональной и муниципальной власти. Это обусловлено как усилением контроля регуляторов за надлежащим хранением персональных данных, так и запросом организаций госсектора на использование простых, экономичных и одновременно надежных цифровых сервисов, которые легко подключаются, администрируются и масштабируются.