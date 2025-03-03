Облако «Рег.ру» переходит на обновленный Pay-As-You-Go учет

Российская компания «Рег.ру» вводит единую систему учета вычислительных ресурсов в облаке согласно общепринятому стандарту среди облачных провайдеров. Обновленная система вступит в силу для пользователей с 3 марта 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

В новой модели стоимость услуг будет определяться типом и объемом заказанных ресурсов, а не тарифным планом или набором опций. Теперь при заказе облачных услуг пользователь будет видеть детальный перечень ресурсов и их стоимость, независимо от тарифного плана, что поможет лучше выбирать и контролировать нужный объем мощностей.

Кроме того, в отдельную услугу будет выделен плавающий публичный IP-адрес. Ранее сервис входил в тариф и отдельно не учитывался. Сейчас за него будет взиматься фиксированная стоимость и при желании от него можно отказаться. А это значит, что сохранится принятый на рынке облаков принцип Pay-As-You-Go и выгода для услуг, работающих полный месяц.

«Облачная платформа «Рег.ру» доступна для клиентов уже второй год, а пользовательская база достигла 10 тыс. компаний и частных лиц. Мы активно развивали новое направление, и сейчас в облаке доступны все ключевые продукты, которые обычно предлагают облачные провайдеры: S3, DBaaS, KaaS, GPU Cloud, — всего более 30 продуктов собственной разработки и свыше 100 вендорский решений от наших партнеров. Также мы обновили витрину в соответствии с общепринятыми стандартами. Мы планируем дальнейшее развитие и рассчитываем продолжать рост доли на рынке», — сказал Евгений Мартынов, директор по информационным технологиям «Рег.ру».

Облако «Рег.ру» представляет собой масштабируемую отказоустойчивую инфраструктуру, объединяющую лучшие IaaS, PaaS и SaaS решения в одном месте. Облачная платформа построена на базе технологий OpenStack, KVM и Kubernetes и предназначена для запуска, разработки и тестирования ИТ-проектов, а также размещения ИТ-инфраструктуры для бизнеса любого уровня. Сегодня в облаке размещено более 1,2 ПБ данных, а облачными услугами (публичное, частное облако, «1С» в облаке и др.) пользуется свыше 21 тыс. клиентов.