За два дня сервисом по самозапрету на кредиты воспользовались почти два миллиона человек

Сервис по самозапрету на кредиты и займы заработал на «Госуслугах» первого марта. За первые два дня работы им воспользовались 1,7 млн человек. Средний возраст заявителя — 53 года. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Слово «самозапрет» возглавило топ запросов «Роботу Максу». Он дал уже 3,4 млн консультаций о добровольном запрете на кредитование.

Где чаще всего подавали заявления

Москва — 351 тыс.

Санкт-Петербург — 143,9 тыс.

Московская область — 112,3 тыс.

Краснодарский край — 69,3 тыс.

Свердловская область — 50,5 тыс.

Ростовская область — 43,5 тыс.

Башкортостан — 42,7 тыс.

Новосибирская область — 42,4 тыс.

Татарстан — 41, 8 тыс.

Нижегородская область — 37,6 тыс.

У тех, кто подал заявление на самозапрет, в кредитной истории появляется специальная отметка. Если она есть, банки и микрофинансовые организации должны отказать по заявке на кредит или заем. Проверить, установлен ли самозапрет, можно на «Госуслугах».

Снять запрет можно в любой момент с помощью «Госуслуг». Заявление подписывается электронной подписью. Это можно сделать бесплатно в приложении «Госключ».