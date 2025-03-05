«Яндекс» откроет доступ к монетизации контента более чем миллиону российских блогеров

Инфлюенсерам, у которых есть собственные каналы на VK, Rutube, Telegram и YouTubе с аудиторией более 1 тыс. подписчиков, откроют доступ к 2,5 млн товаров рекламодателей из базы «Яндекс Директа». Авторы сами решат, информацией о каких товарах и брендах делиться, выбирая подходящие по тематике каналы и пользователей с соответствующими интересами. При этом вознаграждение за посты не ограничено и начисляется за целевые действия, которые принесла реклама на площадке.

Для участия нужно зарегистрироваться в рекламной сети «Яндекса» для блогеров — сервисе, который помогает авторам популярных платформ зарабатывать на публикациях о товарах и услугах известных брендов. Теперь инфлюенсеры могут зарегистрировать свой канал для монетизации напрямую в интерфейсе — без заявок на участие в тесте и ожидания ответа.

Разные функции платформы сделают работу с контентом удобнее. Например, генератор текстов поможет создать несколько вариантов на основе информации о товаре, которые авторы могут адаптировать под свой стиль или использовать для вдохновения. Также в распоряжении блогера официальные фото от магазина.

Модераторы сервиса самостоятельно проверят контент — весь процесс займет всего несколько минут. Также не нужно беспокоиться по поводу маркировки: креативы автоматически регистрируются в ОРД «Яндекса». Инфлюенсеру останется лишь разместить готовый дисклеймер в тексте публикации.

«Первые тесты нашей рекламной сети для блогеров помогли убедиться: чтобы зарабатывать на контенте, не нужно набирать сотни тысяч подписчиков. Важно хорошо понимать аудиторию, ее интересы и создавать вовлекающий контент. Мы видели кейсы, когда один пост косметического средства в канале на пять тысяч подписчиков принес автору более 17 тыс. рублей. Мы верим, что владельцы небольших каналов знают своих подписчиков и выбирают актуальные конкретно для них товары и бренды. Срок монетизации контента намеренно не ограничивается, если пост приносит конверсии — ведь он приносит заработок и инфлюенсерам, и брендам. Еще такая система поможет повысить эффективность рекламодателей, открывая им новые возможности продвижения среди более чем 50 млрд блогеров», – сказал руководитель направления по развитию Ecom-продуктов для B2B «Яндекса» Дмитрий Сахтеров.

«Самая успешная публикация у меня была для LIMÉ. Я сама люблю этот бренд и рада была показать пример стилизации новинок их коллекции к 14 февраля. Доход от публикации оказался на 80% выше стоимости фиксированной стоимости за рекламный пост в моем канале. Ценно, что блогер имеет возможность самостоятельно создавать рекламные креативы, зная, что предпочитают именно его подписчики», – сказала стилист, автор Telegram-канала «Стилист Таша | Promenade_style» Таша Чуд.

«Перед публикацией я изучаю отзывы о товаре и характеристики, чтобы рекомендовать своей аудитории только качественные товары. Кроме того, подобная тактика позволяет писать более нативные посты. Результаты достаточно хорошие: за первый месяц размещения информации о товарах в РСЯ доход составил половину всего, что я заработал на рекламе в своем блоге», – отметил Александр Пантюхов, автор Telegram-канала «Магия уютного дома».