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RuVDS запустил площадку с вычислительными мощностями в Краснодаре

Хостинг-провайдер RuVDS запустил в работу площадку с виртуальными серверами в Краснодаре. Новые вычислительные мощности, уже доступные для выбора на сайте компании, расположены на базе «ТелеМакс».

«Спрос на вычислительные мощности в России значительно превышает востребованность зарубежных площадок, и Юг нашей страны, как один из самых густонаселенных регионов – логичное место для запуска новой площадки. Уверен, что она позволит бизнесу и частным клиентам по полной пользоваться новыми возможностями, получая более высокую скорость доступа к серверу внутри региона с сохранением все достоинств нашего сервиса. Мы продолжим расширение присутствия на всей территории страны и за её пределами», – отметил Никита Цаплин, основатель и генеральный директор RuVDS.

Площадка в Краснодаре соответствует 1 особой категории надежности электропитания. В частности, она обладает двумя независимыми источниками электропитания, а также оборудована дополнительными дизельными генераторами с автоматическим запуском. Помещение, в котором расположены серверы, охлаждается с помощью сплит-систем промышленного назначения.

«Рады расширению сотрудничества с компанией RuVDS. Наш центр обработки данных расположен в центре Краснодара на площадке головного офиса «ТелеМакс», что позволяет максимально оперативно выполнять все работы и реагировать на запросы клиентов, а прямые стыки с операторами «большой четверки» обеспечивают лучшую связанность и быстродействие. Мы отмечаем растущий спрос на услуги размещения оборудования и в ближайшие несколько месяцев планируем дальнейшее расширение мощностей нашей площадки», – сказала генеральный директор «ТелеМакс» Оксана Крук.

Краснодар стал девятой локацией в России, доступной для клиентов компании наряду с тремя площадками в Москве, а также вычислительными мощностями в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Владивостоке и Новосибирске. В общей сложности в активе хостинг-провайдера мощности в 16 дата-центрах, семь из которых находятся за рубежом: в Швейцарии, Великобритании, Германии, Турции, Нидерландах и Казахстане.

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