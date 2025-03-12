МТС запустила в мобильном приложении оплату по QR-коду в Турции

МТС объявила о запуске оплаты товаров и услуг в Турции по национальному QR-коду этой страны – TR QR. Физические лица могут совершать платежи с помощью приложения «Мой МТС» без комиссии. В 2025 г. компания планирует расширить географию сервиса и запустить оплату по национальным QR-кодам в других популярных у российских туристов странах.

В преддверии туристического сезона МТС предоставила всем пользователям приложения «Мой МТС» возможность оплачивать покупки в Турции по национальному QR-коду – TR QR, который работает в большинстве местных магазинов, ресторанов и других торговых точках.

Для оплаты нужно открыть приложение «Мой МТС», на вкладке «Деньги» выбрать «Оплата по QR-коду» и отсканировать QR. Оплата возможна как с лицевых счетов абонентов, так и с банковских карт любых российских банков.

Все платежи осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в национальную валюту Турции. Курс конвертации устанавливается в момент совершения операции.

«В рамках развития направления «МТС Финтех» мы запустили сервис, чтобы клиенты чувствовали себя свободнее в поездках за границей. Больше не надо тратить время на поиск банкоматов и обменников, и переживать хватит ли имеющихся на руках наличных в местной валюте. Первой страной мы выбрали Турцию, как одну из наиболее востребованных стран у россиян в сезон отпусков. В 2025 г. мы планируем запустить оплату по национальным QR-кодам по другим популярным у российских туристов направлениям, а также в странах СНГ», – сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Оплата через «Мой МТС» доступна всем пользователям приложения на iOS и Android. Абоненты МТС могут совершать платежи даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к интернету. Оставаться всегда на связи по всему миру можно с помощью виртуальной SIM-карты (eSIM) сервиса «МТС Оплата».