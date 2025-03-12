CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Хостинг и домены
|

«Руцентр»: российские компании продолжают регистрировать домены на физлицо

Компания по управлению онлайн-активами «Руцентр» провела опрос российских компаний, официально не владеющих доменами. В исследовании участвовали 700 представителей компаний, отвечающих за развитие бизнеса, покупку необходимых ИТ-сервисов и решений и размещения онлайн-активов — таких как домены, сайты, хостинг, облачные хранилища, серверы. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Среди всех опрошенных организаций, на чьих ИНН не зарегистрирован ни один домен в зоне .ru/.рф, 11% подтвердили наличие домена, используемого для сайта или корпоративной почты, и в 80% случаев он зарегистрирован на физическое лицо или подрядчика.

Давнее оформление — ключевая причина регистрации домена на физлицо. Многие представители бизнеса также отметили удобство и упрощенную систему регистрации. В то же время около половины компаний не отказываются от возможности перерегистрировать домен на юридическое лицо в ближайшее время. Особенно это стало актуально после участившихся доменных споров между собственниками компаний. Кроме того, если организация забудет вовремя продлить доменное имя, то оно перейдет в открытый доступ и ресурсы на утраченном адресе перестанут работать.

«Домен — это один из ключевых онлайн-активов бизнеса, которым важно грамотно распоряжаться и управлять для минимизации финансовых и репутационных рисков. Компаниям следует регистрировать домен на юридическое лицо, ведь в случае увольнения сотрудника, смены подрядчика или возникновения каких-либо споров на право владения доменом, эта мера позволит сохранить полный контроль над доменным портфелем компании», — сказала Екатерина Боброва, операционный директор «Руцентра».

В результате анализа также удалось выяснить, что 12% компаний, имеющих сайт, но не имеющих доменов в зонах .ru/.рф, просто используют домены в других зонах. Как отмечали респонденты, регистрация доменного имени не в российской зоне связана с ориентацией компании на зарубежный рынок или в силу занятости нужного имени в зонах .ru/.рф. В то же время более половины таких компаний не отрицают вероятность регистрации доменного имени в российских зонах в будущем.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта

В России введут лимиты на покупки в интернет-магазинах. Но россиянам это понравится

Москвич получил шесть лет за мошеннические продажи NFT

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля

Полиция рекомендует россиянам обновить Telegram ради одной новой функции

Wildberries открывает мощного конкурента «Авито» и «Почты России»

Конференции

Аналитика и большие данные 2025

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще