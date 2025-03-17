CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Техника
|

«Авто.ру» добавил статус «Проверенный продавец» для повышения прозрачности и безопасности сделок

Сервис «Авто.ру» добавил статус «Проверенный продавец», чтобы пользователям было проще найти профессиональных продавцов, которые успешно проходят проверки службы модерации «Авто.ру» и очные выездные проверки. Статус поможет в выборе продавца и повысит уровень прозрачности и безопасности сделок. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

Статус «Проверенный продавец» в объявлениях и в профиле продавца появляется при соблюдении ряда условий. Все автомобили из объявлений должны быть в наличии, а их описания — полностью соответствовать действительности: при модерации и выезде к продавцу проверяют такие параметры, как модификация, пробег, состояние автомобиля, данные ПТС, VIN и другие важные характеристики. Особое внимание уделяется тому, чтобы заявленная цена соответствовала той, по которой продавец действительно готов продать автомобиль.

Кроме того, стать обладателем статуса «Проверенный» могут лишь продавцы с открытым профилем на сервисе «Авто.ру». В этом случае пользователи видят, что авто продает профессионал, а не частное лицо. Также благодаря открытому профилю пользователи могут ознакомиться с отзывами покупателей.

Таким образом, статус «Проверенный продавец» служит дополнительным фактором уверенности для пользователей «Авто.ру» при выборе продавца автомобиля, повышая уровень прозрачности и безопасности сделок.

Для продавцов, в свою очередь, статус становится инструментом для привлечения внимания и укрепления доверия среди покупателей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Суд по иску «Гугла» арестовал почти два миллиарда на счетах его контрагента из России

Мошенники придумали новый способ обманывать россиян в Telegram и WhatsApp через платные опросы от «Единой России»

28 мая 2025 CNews проводит конференцию "Цифровизация агропромышленного комплекса 2025"

Торрент-трекер с десятками миллионов пользователей две недели в полной отключке. Хозяева молчат, модераторы не видят света в конце туннеля

Уволился глава программы по проводке интернета в села США. Он был не согласен, что теперь упор будет сделан на Starlink Илона Маска

Полиция предупредила россиян о новой схеме мошенников с SIM-картами

Конференции

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще