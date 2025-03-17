Dinord запускает PMO Experts Hub — аутсорсинг-сервис для управления ИТ-проектами

Компания Dinord объявляет о старте нового аутсорсинг-сервиса PMO Experts Hub, предназначенного для предоставления профессиональных руководителей и администраторов проектов ИТ-командам, интеграторам и разработчикам. Услуга ориентирована на бизнес-заказчиков, кураторов и спонсоров проектов, которые стремятся оптимизировать затраты и повысить эффективность управления проектами. Об этом CNews сообщили представители Dinord.

Особенности PMO Experts Hub: быстрое подключение специалистов без необходимости найма и длительного onboarding; возможность привлечения экспертов на любой этап проекта с полной или частичной загрузкой; плата только за фактическую занятость специалиста; в команде Dinord — сертифицированные специалисты с опытом управления комплексными SAP-проектами (ISOPM, ITIL и др.); взаимозаменяемость специалистов и оперативная поддержка в случае форс-мажоров; методологическая, организационная и антикризисная помощь на всех этапах проекта.

Опыт и компетенции Dinord: более 10 лет управления проектами; работа с производственными компаниями; управление разработкой, внедрением и поддержкой комплексных решений (SAP ERP, «1C ERP» и др.); применение современных методологий (Agile, Waterfall, KanBan, Scrum, PMBoK, ITIL) и инструментов (MS Project, Jira, SAP, ERPNext, Trello); наличие базы знаний, лучших практик и готовых решений для ускорения процессов.

Гарантии Dinord: отсутствие простоев и срывов сроков; методологическая поддержка на всех этапах проекта; персональный менеджер и оперативное взаимодействие; ждоступ к руководству подразделения для решения сложных задач.