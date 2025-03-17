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«Магнит Маркет» запускает кросс-докинг на базе РЦ «Магнита»

Маркетплейс «Магнит Маркет» (входит в группу компаний «Магнит») начал открывать кросс-докинговые площадки на базе распределительных центров (РЦ) «Магнита». Первый такой кросс-докинг появился в Ижевске, селлеры из Удмуртии и ближайших регионов уже могут пользоваться им для отправки товаров на склад маркетплейса. Об этом CNews сообщили представители ГК «Магнит».

Это решение сделает «Магнит Маркет» доступным большему количеству селлеров и поможет дальнейшей географической экспансии. На момент сделки с «Магнитом» маркетплейс KazanExpress оперировал пятью кросс-доками в регионах. В 2024 г. маркетплейс открыл кросс-док в Москве, а также запустил в шести РЦ «Магнита» свои сортировочные центры, что не влияло на работу продавцов с маркетплейсом, но было необходимо для быстрого открытия пунктов выдачи заказов и выхода в новые регионы. Всего у «Магнита» 47 распределительных центров по всей стране, которые в перспективе помогут развитию маркетплейса.

В настоящий момент «Магнит Маркет» готовит к запуску модель FBS (Fulfillment by Seller). Кросс-доки в РЦ «Магнита» будут доступны и продавцам, использующим новую схему сотрудничества.

Константин Измайлов, генеральный директор маркетплейса «Магнит Маркет»: «Появление кросс-докинга на РЦ стало важным событием в развитии «Магнита Маркета» и еще одним примером синергии с инфраструктурой «Магнита». Мы строим маркетплейс на развитом рынке, на фоне дефицита складских площадей и дорожающей логистики. Использование возможностей «Магнита» – неотъемлемая составляющая нашей стратегии».

Маркетплейс «Магнит Маркет» представлен в 270 населенных пунктах, его сеть ПВЗ объединяет более 4,6 тыс. точек. Сортировочные центры «Магнит Маркета» в настоящее время открыты в шести РЦ «Магнита»: в Ижевске, Перми, Челябинске, Первоуральске (Свердловская область), Тольятти (Самарская область) и Дзержинске (Нижегородская область).

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