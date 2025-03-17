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«МегаФон» «подвез» интернет на пермские автодороги

«МегаФон» обеспечил мобильной связью и интернетом свыше 15 километров автодорог регионального и межмуниципального значения в Пермском крае. Новое телеком-оборудование установлено в Уинском муниципальном округе, а также в Осинском и Чайковском городских округах. Проект реализован в рамках госконтракта по заказу министерства информационного развития и связи Пермского края. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое покрытие появилось на автодороге Оса-Чернушка неподалеку от деревни Сосновка. Воспользоваться связью и мобильным интернетом теперь можно и на трассе, которая ведет из Осы в Чайковский в районе деревни Красная Горка. Также телеком-оборудование появилось на обходе города Чайковский.

Теперь автовладельцы и пассажиры, проезжающие по этой территории, а также жители прилегающих к автодорогам населенных пунктов смогут позвонить близким и воспользоваться цифровыми сервисами. У пермяков появилась возможность связаться по видеосвязи с родными, загрузить карты, просмотреть новости или видеоконтент в дороге.

Востребованность мобильной связи в дороге подтверждает и статистика оператора. С начала 2025 г. объем передачи данных, скачанный на этих участках дорог, составил более 6 тыс. ГБ, что сопоставимо с просмотром около 9 тыс. серий сериалов, а голосовой трафик перешагнул отметку в 100 тыс. минут.

«Мы активно взаимодействуем с региональными властями по вопросам строительства инфраструктуры в небольших населенных пунктах и на автодорогах. В прошлом году в рамках аналогичного проекта связь и мобильный интернет появились на 70 километрах пермских автодорог, а сейчас запущены новые телеком-объекты на трассах. Теперь жители региона смогут своевременно получать информацию о дорожной обстановке, пользоваться навигационными услугами, при необходимости оперативно связываться с экстренными службами», – отметил директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.

Оператор установил три базовых станции на высоте 50 метров. Такой уровень позволяет обеспечить покрытие на наибольшей территории. Телеком-объекты работают в нескольких частотных диапазонах, что позволяет вместе с широкой зоной распространения сигнала предоставлять пользователям мобильный интернет на скорости 30 Мбит/с. Базовые станции оснащены аккумуляторными батареями, чтобы поддержать работоспособность объектов в случае нештатных ситуаций.

За последние три года в Прикамье было обеспечено покрытием 200 км трасс – это 65 участков дорог, которые ранее были без связи. Теперь здесь может работать система «Эра Глонасс» и другая дорожная тематика, доступен вызов экстренных служб 112.

«Пермский край — единственный среди регионов, который так масштабно обеспечивает сотовой связью дороги за счет регионального бюджета. На данный момент сигнал присутствует на более 97% краевых дорог», — сказал министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.

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