«МегаФон» расширил покрытие и разогнал 4G в Улан-Удэ

Быстрый интернет и качественная связь стали доступны жителям и гостям столицы Бурятии. Специалисты «МегаФона» модернизировали 24 базовые станции в центре и пригороде Улан-Удэ, возле производственных площадок, крупных автомобильных дорог и других локаций. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря проведенным работам абоненты оператора в Улан-Удэ могут и дома, и на улице без зависаний смотреть контент в любимых блогах, делать запросы в поисковые системы, слушать музыку, загружать «тяжелые» файлы, пользоваться банковскими и государственными сервисами. В зону модернизации вошли жилые здания, школы, медцентры, спортивные и культурные организации, парки, кафе, магазины и крупные автомобильные дороги в разных частях города. Кроме того, более высокие скорости интернета стали доступны в ближайшем пригороде, где расположены жилые дома и садовые участки горожан.

Быстрее публиковать посты в соцсетях, «гуглить» достопримечательности и маршруты, без помех общаться с близкими по видеосвязи получится и у гостей Улан-Удэ. Сигнал от модернизированных базовых станций распространяется на железнодорожный вокзал и центр города, где всегда проходит большой поток туристов. Обновление затронуло и санаторий-профилакторий «Солнечный», в котором любят отдыхать не только местные, но и приезжие.

Качественное покрытие стало доступно работникам производственных предприятий, которые находятся в черте города. Скоростной интернет на производстве имеет большое значение: сотрудники мгновенно обмениваются данными, рабочие процессы и логистика организовываются более гибко.

«В рамках недавней модернизации базовых станций в Улан-Удэ инженеры «МегаФона» расширили зону покрытия и увеличили емкость сети, усилили сигнал и разогнали скорость интернета на 11%. Качественный интернет и «звонки без помех» стали доступны большему числу наших абонентов, от чего трафик в Сети вырос более чем на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказала директор «МегаФона» в Республике Бурятии Олеся Степанова.