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«МегаФон» расширил цифровой охват в Алтайском крае

35 поселений Алтайского края впервые получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голосовой связи «МегаФона». В рамках государственного проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» оператор развернул сеть четвертого поколения в 27 районах региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наименования сел Алтайского края входят в подборку самых интересных и странных российских топонимов. Не менее забавными оказались названия поселений, где в феврале 2025 г. появилась связь «МегаФона». В их числе: Муравей, Дружба, Глушинка и Тюмень. Происхождение таких топонимов всегда любопытное. Например, Муравей, сначала был «красным». Так называлась коммуна, организованная здесь в начале прошлого века, но со временем прилагательное перестало употребляться.

Почти все населенные пункты, вошедшие в программу, находятся в труднодоступной местности, а количество жителей сел варьируется от 100 до 500 человек. Оператор завершил технические работы и теперь абоненты на комфортных скоростях смогут получать госуслуги, пользоваться мобильным банкингом, совершать покупки на маркетплейсах, передавать большой объем данных, общаться с родными и близкими не только в мессенджерах, но и по видеосвязи.

«Мы обеспечиваем жителей региона связью не только за счет собственной инфраструктуры, но и в партнерстве с другими операторами. Благодаря такому решению в прошлом месяце возможность пользоваться нашей связью получили еще 20 тысяч человек», – сказала директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

«Федеральный проект по устранению «цифрового неравенства» действует в регионе с 2015 г. в рамках национальной программы «Цифровая экономика России». К началу 2025 г. современная мобильная связь и широкополосный доступ к Интернету по технологии 4G появились в 161 малом населенном пункте региона, и эта работа будет продолжена. С прошлого года у всех сотовых операторов есть возможность оказывать услуги связи для жителей этих сел и деревень после того, как исполнитель государственной программы вводит в эксплуатацию базовую станцию на территории населенного пункта. Это расширяет конкуренцию между сотовыми операторами за абонентов и повышает качество оказываемых услуг связи», – отметил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

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