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На «Госуслугах» заработали черновики заявлений в 1 класс

На «Госуслугах» заработали черновики заявлений в 1 класс, Заполните черновик заявления, и в день старта приемной кампании останется только нажать кнопку «Отправить». Школы начнут принимать заявления до 1 апреля. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

В 2024 г. в первую волну записи на «Госуслугах» было подано 825 тыс. заявлений в 1 класс. Более 75% из них родители заполнили заранее.

При записи детей в 1 класс школы учитывают очередность подачи заявок. В первую очередь зачисляют тех, кто подал заявление раньше.

На «Госуслугах» после формирования черновика заявления в 1 класс появится таймер обратного отсчета. Он подскажет, через какое время можно подать заявление. За день до старта приемной кампании «Госуслуги» пришлют дополнительное напоминание. Если у вас есть льготы, при заполнении черновика можно дать согласие на автоматическую отправку заявления.

Как будут принимать заявления: в школу по месту прописки для всех или в любую другую для тех, у кого есть льготы, – до 30 июня 2025 г.; независимо от адреса проживания и наличия льгот – с 6 июля по 5 сентября 2025 г. В таком случае ребенка зачислят только при наличии свободных мест.

Запись ребенка в 1 класс на «Госуслугах» доступна во всех регионах России, кроме Москвы и Московской области. Их жители могут воспользоваться услугой на региональных порталах.

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