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Предприниматели могут оплачивать счета на «Госуслугах» с помощью «СберБизнеса»

На портале «Госуслуг» появился новый сервис для предпринимателей «Моментальные платежи». С ним юридические лица могут быстро и просто совершать в личном кабинете платежи в пользу любых государственных учреждений и ведомств, в том числе оплачивать налоги и пошлины. Новый функционал разработали Сбербанка и Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Представителю юрлица больше не нужно вручную вносить данные: портал «Госуслуг» сам выставляет счет, а Сбербанк автоматически формирует платежное поручение в системе интернет-банкинга «СберБизнес». Плательщику остается войти в «СберБизнес» и подтвердить операцию. Решение кардинально упрощает оплату пошлин, штрафов и начислений для бизнеса.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Сервис "Моментальные платежи" экономит самый важный ресурс — время. Он исключает ошибки при оформлении платежных документов, потому что все поля заполняются автоматически. И это очень быстрое решение, недаром оно называется моментальным. Пользовательский путь для юрлиц столь же прост и самоочевиден, как и для физлиц на "Госуслугах". А главное — информация о платеже мгновенно поступает в госорганы благодаря прямой интеграции».

Сервис основан на технологии Sber API. Сегодня по Sber API можно получить свыше 100 различных услуг. Эту технологию используют 8 тыс. юрлиц, которые каждый день совершают 12 млн операций.

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