CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Свободное ПО Софт Интернет Веб-сервисы
|

«СберТех» открыл доступ к коду инструмента для ускорения бэкенд-разработки Platform V DataSpace

«СберТех» опубликовал исходный код инструмента для бэкенд-разработки и работы с данными Platform V DataSpace в открытом доступе на платформе GitVerse. С помощью Platform V DataSpace Community Edition разработчики могут быстро реализовать бэкенд приложения, создать прототип готового решения, научиться работать с GraphQL и др. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Platform V DataSpace позволяет ускорить вывод бизнес-приложений на рынок и сократить затраты на разработку бэкенда, реализует концепции low-code, DaaS (Data-as-a-Service) и BaaS (Backend-as-a-Service). Одной из ключевых особенностей Platform V DataSpace является возможность работать с моделью предметной области в удобном визуальном редакторе, опираясь при этом на принципы предметно-ориентированного подхода к проектированию (Domain-Driven Design, DDD). Подход позволяет сократить время разработки, повысить производительность и организовать взаимодействие между ИТ-командой и бизнесом.

Публичная версия продукта предлагает инструкции по развертыванию и использованию решения, а также готовые шаблоны и примеры, что позволяет ускорить и упростить начало работы.

GitVerse — платформа для работы с исходным кодом. На ней разработчики могут бесплатно размещать проекты с открытым и закрытым кодом. Для удобства пользователей на GitVerse также доступен перенос своих репозиториев с популярных git-площадок в один клик. Сервис создан «СберТехом» и размещен в России, что исключает риски недоступности разработок и кода для российских пользователей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Суд по иску «Гугла» арестовал почти два миллиарда на счетах его контрагента из России

Мошенники придумали новый способ обманывать россиян в Telegram и WhatsApp через платные опросы от «Единой России»

28 мая 2025 CNews проводит конференцию "Цифровизация агропромышленного комплекса 2025"

Торрент-трекер с десятками миллионов пользователей две недели в полной отключке. Хозяева молчат, модераторы не видят света в конце туннеля

Уволился глава программы по проводке интернета в села США. Он был не согласен, что теперь упор будет сделан на Starlink Илона Маска

Полиция предупредила россиян о новой схеме мошенников с SIM-картами

Конференции

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще