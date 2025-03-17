«СберТех» открыл доступ к коду инструмента для ускорения бэкенд-разработки Platform V DataSpace

«СберТех» опубликовал исходный код инструмента для бэкенд-разработки и работы с данными Platform V DataSpace в открытом доступе на платформе GitVerse. С помощью Platform V DataSpace Community Edition разработчики могут быстро реализовать бэкенд приложения, создать прототип готового решения, научиться работать с GraphQL и др. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Platform V DataSpace позволяет ускорить вывод бизнес-приложений на рынок и сократить затраты на разработку бэкенда, реализует концепции low-code, DaaS (Data-as-a-Service) и BaaS (Backend-as-a-Service). Одной из ключевых особенностей Platform V DataSpace является возможность работать с моделью предметной области в удобном визуальном редакторе, опираясь при этом на принципы предметно-ориентированного подхода к проектированию (Domain-Driven Design, DDD). Подход позволяет сократить время разработки, повысить производительность и организовать взаимодействие между ИТ-командой и бизнесом.

Публичная версия продукта предлагает инструкции по развертыванию и использованию решения, а также готовые шаблоны и примеры, что позволяет ускорить и упростить начало работы.

GitVerse — платформа для работы с исходным кодом. На ней разработчики могут бесплатно размещать проекты с открытым и закрытым кодом. Для удобства пользователей на GitVerse также доступен перенос своих репозиториев с популярных git-площадок в один клик. Сервис создан «СберТехом» и размещен в России, что исключает риски недоступности разработок и кода для российских пользователей.