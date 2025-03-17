Serverspace добавил три новые модели LLM в панель управления GPT API

Международный облачный провайдер Serverspace, входит в корпорацию ITG, расширил функциональность панели управления GPT API и добавил поддержку трех новых языковых моделей: GPT-4o, Claude 3.5 Haiku и Claude 3.7 Sonnet. Теперь пользователям доступно пять моделей LLM, что увеличивает гибкость в выборе решений для работы с искусственным интеллектом. Об этом CNews сообщили представители Serverspace.

GPT-4o — флагманская модель OpenAI. Обладает высокой скоростью работы, улучшенным пониманием контекста и возможностью обработки текста, изображений и аудио в реальном времени.

Claude 3.5 Haiku — самая быстрая модель от Anthropic с минимальной задержкой. Оптимизирована для живого общения, динамических диалогов и мгновенной генерации ответов.

Claude 3.7 Sonnet — модель с улучшенной логикой и глубиной понимания. Обеспечивает высокую точность в сложных вычислениях, аналитике и решении интеллектуальных задач.

«Расширение линейки LLM в GPT API Serverspace позволяет пользователям эффективно применять нейросетевые технологии для разных задач — от генерации текстов и автоматизации поддержки до аналитики и сложных расчетов. Высокая скорость обработки делает некоторые модели идеальными для поддержки клиентов и чат-ботов, тогда как расширенные аналитические возможности других подходят для сложных вычислений и анализа данных», — отметил Андрей Смирнов, руководитель Serverspace.