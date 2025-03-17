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Сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыл новый сезон в Москве

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запустил сезон в Москве. В 2025 г. на улицах города пользователей будут ждать электросамокаты обновленной модели Ninebot S90L и электровелосипеды последнего поколения. В этом сезоне пользователей сервиса будут ждать ряд важных обновлений, направленных на повышение безопасности поездок. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Единая верификация через mos.ru

В новом сезоне аренда электросамокатов и электровелосипедов «МТС Юрент» на территории Москвы и области, как и у других операторов, доступна только тем пользователям, которые подтвердят свой аккаунт на портале города Москвы mos.ru. Это позволит не допускать к аренде электросамокатов и велосипедов детей и подростков. Данная мера также позволит точно устанавливать личность водителей СИМ в случае ДТП и при нарушении правил дорожного движения и привлекать их к ответственности.

У пользователя будет тестовый период из пяти поездок, чтобы за это время связать свой аккаунт в сервисе аренды с профилем на mos.ru и убедиться, что учетная запись полная. Для этого нужно подтвердить ее через «Госуслуги» или один из банковских сервисов. Связать ее с приложением «МТС Юрент» нужно в меню приложения сервиса с помощью кнопки «Свяжите аккаунт с Mos ID».

Укрупненные номера

Все самокаты «МТС Юрент» в Москве в этом сезоне оснащены крупными индивидуальными номерами на передней, задней и боковой части устройства. Передние и задние номера выполнены из пластика и встроены в конструкцию электросамоката за счет укрупненного бампера и антивандальных крепежей на рулевой стойке, что делает их более устойчивыми к поломкам. Боковые номера сделаны из прочной светоотражающей пленки без ламинации. Номера считываются камерами и упростят выявление нарушителей ПДД, в том числе при неспешивании на пешеходных переходах — одной из наиболее распространенных причин ДТП с самокатами.

Обновленные самокаты

Весь московский парк самокатов «МТС Юрент» в 2025 г. будет оборудован поворотниками на руле и заднем крыле самоката. С их помощью водитель самоката может обозначить свое направление другим участникам движения, что сокращает число аварийных ситуаций.

Обновленная модель самокатов получила улучшенные тормоза с более плавным управлением, герметичные мотор-колеса и переработанную конструкцию заднего крыла, которая защитит от брызг и грязи в плохую погоду, а также усиленные крепления держателя для телефона. Дашборды с индикацией медленных и запретных зон были доработаны инженерами сервиса, чтобы оперативно оповещать о смене скоростного режима и, тем самым, стать еще удобнее и понятнее для пользователей.

Велосипеды

К концу марта 2025 г. для аренды жителям и гостям столицы будут также доступны велосипеды «МТС Юрент» модели Ninebot B100. Устройства оборудованы электродвигателем для более комфортного движения по городу и при этом имеют ограничение скорости до 25 км/ч. IoT-модули обеспечивают ограничение скорости по тому же принципу, что и самокаты — велосипед снижает скорость в «медленных» зонах, останавливается там, где ездить нельзя.

Нулевая толерантность к нарушителям

Сервис сохранил высокие штрафы для пользователей за нарушение ПДД. В частности, за езду вдвоем, передачу управления самокатом ребенку, а также за езду в нетрезвом виде их размер на территории Москвы составляет 100 тыс. руб. Нарушителей будут не только штрафовать, но и блокировать. В 2024 г. в столице «МТС Юрент» выписал порядка 63,3 тыс. штрафов, заблокировал более 12 тыс. аккаунтов за серьезные нарушения.

Страховка третьих лиц

В новом сезоне все поездки на самокатах «МТС Юрент» включают страховку третьих лиц. Страховой полис действует по умолчанию в каждой поездке и покрывает ущерб здоровью пешехода в случае инцидента с самокатом сервиса, например, при столкновении. Максимальная страховая сумма — 900 тыс. руб.

Обучение

Продолжится обучение пользователей. В 2025 г. в столице будет ежедневно работать порядка 200 консультантов по безопасности «МТС Юрент» не менее чем в 120 популярных локациях, которые будут рассказывать о правилах управления самокатом, ПДД и правильной парковке. В течение сезона их количество может быть увеличено. Вместе с партнерами будет расширен охват проекта по обучению езде на электросамокатах — «Школа безопасного вождения». В приложении сервиса каждый новый пользователь сможет пройти тестирование на знание правил дорожного движения, состоящее из 10 вопросов.

В новом сезоне «МТС Юрент» также доработал бот в Telegram @pdd_urent_bot, в который можно пожаловаться на нарушителей ПДД сервиса. Для жалобы на несоблюдение правил необходимо сделать фото с нарушителем (на снимке должно быть видно номер устройства), а также указать время и место, когда оно было сделано. Служба поддержки оператора обработает обращение и применит санкции, если нарушение имело место быть.

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