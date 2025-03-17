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Три четверти детей указывают возраст в своих профилях в социальных сетях

Большинство детей (76%) указывают возраст в своих профилях в социальных сетях. Такие данные получила «Лаборатория Касперского» в ходе ежегодного опроса семей по всей стране*. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Это потенциально опасная тенденция, так как столь конфиденциальные персональные данные, как возраст ребенка, могут дать злоумышленникам дополнительные «зацепки» для реализации мошеннических сценариев с применением социальной инженерии. Также 28% подростков в возрасте от 11 до 14 лет не называют реальный возраст, а преувеличивают его — вероятно, чтобы получить доступ к интересному для них контенту и функциям, предназначенным для старшей аудитории.

Есть и другие моменты, которые снижают уровень безопасности детей в интернете. Каждый пятый российский ребенок, у которого есть профиль в той или иной социальной сети, не закрывает свою страницу от посторонних. Это также повышает уязвимость перед злоумышленниками — от телефонных мошенников до онлайн-грумеров.

При этом дети не всегда сообщают родителям о том, что происходит с ними в интернете. Только 10% родителей знают о случаях, когда незнакомые взрослые пытались завоевать доверие их ребенка. Однако, по словам самих детей, с этим сталкивались 17%, чаще всего — школьники старше 10 лет. Обычно попытки установления контакта происходят в социальных сетях — 50% случаев, онлайн-играх — 32%, мессенджерах — 31%.

«Важно обучать детей соблюдать осторожность и выставлять настройки приватности как в социальных сетях и мессенджерах, так и в компьютерных играх, ведь личную информацию, которой они делятся в интернете, могут использовать злоумышленники. Указание в открытых источниках возраста, реального или завышенного, и любая другая излишняя откровенность могут привести к серьезным неприятностям. Поэтому мы рекомендуем закрывать доступ к личной информации для посторонних, а родителям советуем устанавливать в семье такую атмосферу, чтобы ребенок готов был рассказывать, с кем и о чем он общается в интернете», — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского».

* Данные исследования «Взрослые и дети в интернете: цифровые привычки, риски и безопасность», которое было проведено в июне 2024 г. компанией Online Interviewer по заказу «Лаборатории Касперского». В нем приняли участие 1013 семей с детьми в возрасте от 3 до 17 лет, проживающих в крупных городах России.

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