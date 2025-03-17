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Цифровой контроль над закупками: «Максмарт» поделится своей экспертизой на Конференции CNews «Импортозамещение 2025»

18 марта 2025 года в рамках Конференции CNews «Импортозамещение 2025» Директор по развитию SRM цифровой платформы быстрых закупок «Максмарт» Юлия Братцева расскажет о комплексной автоматизации сквозного процесса закупки.

Современные экономические тенденции диктуют необходимость импортозамещения, которое в 2024 году стало главным стимулом развития ИT-рынка.

Современная ИТ-структура мигрирует на отечественные решения. В сегменте закупок идет активная цифровая трансформация и усиление функциональности ERP-систем в сторону интеграционных сценариев. Компании ищут ИT-решение, которое обеспечит полный цифровой цикл закупки, целиком исключив взаимодействие в оффлайне.

Рынок ИТ-решений для автоматизации закупочных процессов очень активно развивается. На рынке уже появляются разработки, которые могут заменить продукты ушедшего SAP.

«Максмарт» – операционная компания, реализовавшая комплексное цифровое решение по автоматизации закупочного процесса, а также оказывающая услуги сопровождения закупок от онбординга поставщиков до доставки на базис клиента и сопровождение оффлайн-операций. Цифровое решение включает в себя единые сервисы: B2B-маркетплейс, SRM+, единую логистическую систему, закупки подрядчиками, аналитику и автоматизированный подбор аналогов.

Юлия Братцева расскажет о собственной разработке Максмарт - SRM+, системе управления взаимоотношениями с поставщиками, которая обеспечивает полную автоматизацию рутинных операций процессов снабжения. Система стремится облегчить и ускорить весь жизненный цикл процесса закупок, начиная от подбора и квалификации контрагента до проведения процедуры закупки и определения победителя закупки.

Цифровизация процесса закупки необходима компаниям для снижения трудоемкости операций и повышения эффекта автоматизации.

Юлия Братцева поделится опытом как новые ИТ-разработки в закупках интегрируются с существующими системами, такими как SAP GRC Access Control, SAP ERP, 1С АСБНУ, КСУ НСИ и др., и как выстроить плавное взаимодействие между различными бизнес-процессами.

При правильном построении закупочных бизнес-процессов и грамотном выборе программного обеспечения для автоматизации процедур, компания получает возможность достичь максимального освобождения ресурсов, прозрачности, удобства и оптимизации данных процессов.

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