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«Яндекс Go» начинает сезон в Москве с новыми самокатами собственной разработки

«Яндекс Go» открывает сезон 2025 в Москве с новым поколением самокатов собственной разработки. Они полностью спроектированы в «Яндексе» — от дизайна до технологий, меняющих привычный сценарий использования. В Москве и Московской области для аренды будет доступно больше 30 тыс. устройств. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Чтобы начать поездку, больше не нужно будет доставать телефон и заходить в приложение — для быстрого старта в самокатах заработает умная кнопка. В начале поездки пользователю достаточно нажать на кнопку на руле и удерживать ее две-три секунды. В это время IoT-модуль, установленный в каждом самокате, синхронизируется со смартфоном по Bluetooth и подает самокату сигнал старта. Тестирование технологии завершится в апреле, и кнопка заработает на всех самокатах в Москве.

Большое внимание было уделено безопасности новой модели. В самокатах «Яндекса» установлен усовершенствованный IoT-модуль, боковые световые индикаторы торможения, а также фонарь для ночных поездок с радиусом свечения до 10 метров.

На всех самокатах «Яндекс Go» также появились укрупненные номера нового формата. Сразу с четырех сторон: спереди, сзади и на боковых панелях. Это упростит процесс фиксации нарушений ПДД и правил сервиса — по фото с номером легче найти данные о поездке. Чтобы не допускать поездки несовершеннолетних, для аренды в этом сезоне в Москве также потребуется обязательная идентификация через mos.ru. Новая мера позволит блокировать попытки аренды несовершеннолетними. А для повышения порядка СИМ на улицах города, сервис увеличивает количество полевых специалистов в Москве на 15%.

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