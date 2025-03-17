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«Яндекс Маркет» ищет новые таланты в моде: компания запускает федеральную программу поддержки молодых брендов

«Яндекс Маркет» запускает федеральную программу поддержки молодых брендов одежды. Финалисты смогут принять участие в модном показе «Маркета», а также получат специальные условия по работе с маркетплейсом. Для молодых дизайнеров это возможность выйти на широкую аудиторию потенциальных покупателей и заявить о себе в модной индустрии. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Подать заявку можно на сайте проекта до 25 марта 2025 г. Сделать это могут дизайнеры и компании, которые создают и развивают свой бренд в России. В ассортименте должны быть оригинальные капсульные коллекции, которые отражают авторский стиль и актуальные тренды. «Маркет» запустил проект, чтобы найти новые таланты, поэтому на момент подачи заявки бренд должен существовать не более трех лет. К участию приглашаются авторы, которые никогда ранее не продавали свои коллекции на «Маркете».

До 31 марта 2025 г. «Маркет» совместно с дизайнером и продюсером Артемом Кривда выберут до 50 финалистов. Они получат специальные условия на размещение товаров на «Маркете», а также на их хранение на складе и логистику. Дизайнеры смогут обратиться к персональному менеджеру за консультациями по работе с маркетплейсом, чтобы настроить онлайн-продажи. Это поможет найти потенциальных покупателей: за 2024 г. общие продажи локальных дизайнеров на «Маркете» выросли в три раза год к году.

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