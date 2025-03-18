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Звуки природы вместо будильника и регулярные напоминания – новые полезные навыки «Маруси»

«Маруся» от VK научилась новым навыкам утренней рутины. Теперь помимо стандартного будильника можно поставить кастомизированный, например, шум дождя, ветра или же горной реки. Такие звуки помогут начать день с приятной ноты и не сильно потревожат тех, кому не нужно вставать по будильнику. Об этом CNews сообщили представители VK.

Для того чтобы установить такой будильник, потребуется всего пара команд — в случае, если будильник уже поставлен, необходимо попросить «Марусю» установить выбранный звук, таким образом он применится ко всем будильникам. Если будильник еще не установлен, достаточно сказать: «Маруся, поставь шум дождя на будильник», голосовой помощник уточнит время и выполнит команду.

Помимо этого, «Маруся» научилась ставить регулярные напоминания. Например, можно напомнить позвонить родителям в четверг или же посмотреть серию любимого сериала в пятницу. «Маруся» будет сообщать о таких задачах каждую неделю.

Для любителей готовки появилась функция мультитаймера — возможность поставить несколько таймеров одновременно. Команда «Маруся, поставь таймер на 10 минут» установит новый таймер, при этом не удаляя тот, который был задан ранее. Таким образом можно отследить, когда докинуть овощи при готовке, убрать кастрюлю с плиты или даже начать подогревать соус.

«Маруся» – умный голосовой помощник VK. «Маруся» доступна в приложениях для Android и iOS, в социальной сети «ВКонтакте», умных колонках «VK Капсула», в Mail и в устройствах партнеров.

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