Kokoc Group и «Авито» объявили о партнерстве для развития комплексных маркетинговых решений

Kokoc Group и «Авито» анонсировали сотрудничество, которое направлено на развитие комплексных решений для бизнеса. Синергия технологий «Авито» и экспертизы Kokoc Group в области аналитики, стратегического планирования и реализации рекламных кампаний позволяет клиентам группы получать еще более высокие бизнес-результаты. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Среди решений, которые доступны на платформе Kokoc Group, аналитика различных категорий бизнеса, аудит и разработка плана продвижения для опытных селлеров Авито и рекламной стратегии для брендов. Предложение включает решения как для малого бизнеса, так и для крупных игроков, например, застройщиков.

Также клиенты Kokoc Group могут подключить инструменты медийной рекламы на «Авито» для роста знания бренда. Алгоритмы искусственного интеллекта площадки оценивают интересы пользователей, и на базе полученных знаний показывают аудитории подходящую рекламу. Для продвижения и продажи новостроек на платформе Kokoc Group доступны инструменты «Авито Недвижимости», которые позволяют привлекать максимально целевую аудиторию и улучшать бизнес-показатели кампаний.

«Партнерства — одна из главных составляющих рекламного рынка. Синергия технологических решений и экспертизы команд позволяет драйвить индустрию, предоставляя новые инструменты и совершенствуя уже зарекомендовавшие себя подходы. Уверен, что наше сотрудничество с Kokoc Group принесет клиентам группы не просто дополнительные места для показа рекламы, но и доступ к качественной аудитории и к одним из самых точных технологий в отрасли», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

«Основная цель платформы Kokoc Group — предоставлять клиентам лучшие решения рынка, и партнерство с «Авито» стало важным шагом в реализации этой цели. Одно из фокусным направлений партнерства — развитие инструментария retail media. «Авито» демонстрирует гибкость и готовность к инновациям, что делает наше сотрудничество особенно ценным. Вместе мы раскрываем новые возможности для роста бизнеса и помогаем клиентам развиваться в условиях динамичного рынка», — сказала Ольга Алексеева, директор по партнерствам Kokoc Group.