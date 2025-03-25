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«Билайн» увеличил зону покрытия домашнего интернета в Московской области в четыре раза

В 2024 г. «Билайн» увеличил протяженность волоконно-оптических линий для домашнего интернета в Московской области в четыре раза. Это открывает новые возможности для жителей Подмосковья, позволяя им подключаться к высокоскоростной сети. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Обновление коснулось не только новых жилых комплексов, но и уже заселенных домов Москвы и Подмосковья. Среди них такие популярные жилые комплексы, как «Левобережный» (Химки), «Самолет» (Люберцы), «Жилой дом» (Ивантеевка), «Истомкино» (Ногинск), «Высоково» (Электросталь), City Bay, Discovery, Hide, SLAVA, «Павелецкая Сити», «Селигер Сити», «Сиреневый парк», Discovery Park, «Каширка.Like», и многих других проектах девелоперов.

При этом в 88% подключенных в 2024 г. квартир стал доступен интернет со скоростью до 1 Гбит/с, который обеспечивает высокую стабильность и меньшие задержки, что важно для одновременной работы большого количества устройств, подключаемых к интернету: смартфонов, планшетов, Smart TV и т. д. Это особенно актуально в условиях удаленной работы и учебы, просмотра фильмов и телепередач в высоком качестве, а также для онлайн-игр и использования умных устройств в повседневной жизни.

Олег Бирюков, директор Московского региона «Билайна»: «Количество подключенных устройств, которые москвичи используют для работы, развлечений и управления «умным домом», постоянно растет. В связи с этим обеспечение качественной и стабильной связи становится все более актуальным. Мы понимаем, насколько важна высокая скорость передачи данных для комфортного использования всех возможностей, которые предоставляет современная жизнь. Именно поэтому постоянно обновляем наши технологии и инфраструктуру. А оптоволоконное соединение GPON позволяет обеспечить бесперебойное соединение даже при одновременном использовании большого количества устройств».

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