Для жителей новостроек Ульяновска мобильный интернет стал быстрее

За последний год потребление мобильного трафика в столице региона увеличилось на 15%. В ответ на растущий спрос «МегаФон» запустил дополнительную инфраструктуру связи в микрорайоне Новый город. Телеком-оборудование обеспечивает устойчивый голосовой сигнал и скорость передачи данных до 80 Мбит/с в многоквартирных зданиях и на прилегающей территории. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические специалисты оператора провели работы на проспектах Академика Филатова, Авиастроителей и Врача Сурова. В том числе они охватили жилые комплексы «Акварель» и «Триумф Парк». Помимо нового жилого фонда, здесь расположены торговые и развлекательные учреждения, предприятия бытового обслуживания и прогулочные зоны.

Чтобы жители этих кварталов получили стабильный и быстрый мобильный интернет, инженеры задействовали сразу низкие, средние и высокие диапазоны частот. Такое решение позволило охватить наибольшую территорию и дома разной этажности, обеспечив оптимальный радиус покрытия в условиях городской застройки.

«Ульяновск продолжает прирастать новыми жилыми комплексами. Мы регулярно отслеживаем нагрузку на объекты связи и оперативно реагируем на динамику — строим или модернизируем базовые станции. После запуска дополнительного оборудования в районе улицы Филатова абонентам доступны цифровые сервисы на средней скорости 30 Мбит/с, а максимальная достигает 80 Мбит/c. Благодаря этому, к примеру, можно смотреть фильмы и сериалы онлайн без подключения Wi-Fi», — сказал директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин.

Как показывает big data оператора, в среднем горожанам в регионе сейчас необходимо порядка 35 ГБ дата-трафика в месяц. Рекордсменами являются сенгилеевцы с показателем почти в 43 ГБ. В столице области среднее потребление составляет 36 ГБ на абонента.