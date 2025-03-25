К весеннему променаду скорость мобильного интернета МТС взлетела на Большой Покровской в Нижнем Новгороде

МТС сообщает об установке дополнительного телеком-оборудования в районе главной туристической улицы Нижнего Новгорода — Большой Покровской. В результате скорость мобильного интернета в сети LTE выросла на треть на нижегородском Арбате. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Большая Покровская — визитная карточка города, его культурный и туристический центр. Здесь соседствуют исторические здания, модные бутики, развлекательные заведения и многочисленные кафе. Обновленная сеть позволит жителям Нижнего Новгорода и гостям города с комфортом пользоваться мобильным интернетом даже в часы пик, когда улица особенно оживлена. Улучшенное покрытие охватывает также: сквер имени Свердлова, здание Нижегородского государственного академического театра драмы имени М. Горького, площадь Народных промыслов, Русский музей фотографии и другие значимые объекты инфраструктуры. Теперь даже во время фестивалей, весенних прогулок или же текущих школьных каникул жители и туристы могут на высокой скорости общаться в мессенджерах и в соцсетях.

«Большая Покровская — настоящая душа Нижнего Новгорода, где каждый уголок дышит историей. Здесь можно бесконечно любоваться старинной архитектурой, и открывать все новые детали в облике любимой улицы. МТС подготовила сеть к активному весеннему сезону для нижегородцев и установила дополнительное оборудование в местах с наибольшим трафиком абонентов. Находясь в самом эпицентре культурной жизни города наши абоненты с комфортом смогут делиться эмоциями, селфи в мессенджерах и в соцсетях», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.