CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» запустил мобильный интернет в трех поселениях Удмуртии

«МегаФон» запустил мобильный интернет в трех поселениях Удмуртии. Оператор обеспечил мобильную связь и интернет в небольших населенных пунктах Удмуртии. Жители Кезского района, проживающие в селе Ключи, деревнях Дырпа и Камыжево, смогут пользоваться цифровыми сервисами на скорости до 45 Мбит/с. Этого достаточно, как для общения в мессенджерах, так и для быстрой загрузки и просмотра «тяжелого» видеоконтента. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Мобильный сигнал и 4G-интернет запущен в трех населенных пунктах Кезского района, где проживает от 100 до 200 человек. Жители также смогут пользоваться возможностями технологии VoLTE. Благодаря ее применению голосовое соединение происходит быстрее, а собеседника слышно четко, без шумов, как если бы он находился рядом. При этом можно, не прерывая звонок, загружать файлы в интернете.

Как показывают обезличенные аналитические данные, жители населенных пунктов, где появилось 4G-покрытие, активно пользуются цифровыми сервисами. Чаще всего абоненты общаются и узнают новое в соцсетях, смотрят ролики на видеоплатформах и пробуют возможности онлайн-кинотеатров. На эти ресурсы сейчас приходится около 75% генерируемого трафика. Среди мессенджеров сельчане отдают предпочтение Telegram, сервис лидирует по объему передачи данных в этой категории.

«Помимо улучшения качества связи, запуск мобильного интернета в сельских районах открывает новые перспективы для развития местной инфраструктуры. Жители могут использовать дистанционные образовательные платформы, местные предприниматели развивать бизнес в сети, расширяя рынок сбыта продукции и услуг. С начала года мы построили и модернизировали телеком-объекты, которые обеспечивают мобильным интернетом около трех тыс. жителей сельских территорий. Это способствует укреплению экономической стабильности региона и улучшению качества жизни населения», – сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России появился интернет-аукцион, где работодатели «покупают» будущих работников. Ставки на нем - размер зарплаты и условия труда

Конференция CNews «Заказная разработка ПО», состоится 15 апреля

В России создается «убийца» Telegram и WhatsApp. Это мощный супермессенджер с госуслугами и платежами – все как у китайского WeChat

На банкротство подала компания 23andMe, пионер массовых тестов ДНК, основанная бывшей женой Сергея Брина

Рунет пережил сбой из-за иностранного серверного оборудования

В США арестованы китайцы, придумавшие новую схему бесконтактного мошенничества

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще