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В ДВВС Екатеринбурга появился быстрый интернет «МегаФона»

Инженеры «МегаФона» запустили новое оборудование во Дворце водных видов спорта в микрорайоне Новокольцовский. Благодаря новой телеком-инфраструктуре участники и зрители недавно прошедших чемпионата и первенства УрФО по плаванию оперативно делились в сети своими эмоциями от заплывов, а также выкладывали фото и видео с победителями онлайн.

Соревнования на воде пользуются повышенным вниманием зрителей. Как подтвердили аналитики «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных, наибольшее количество посетителей ДВВС в студенческом городке УрФУ было зафиксировано с 18 по 21 марта. Именно в эти даты проводились чемпионат и первенство Уральского федерального округа по плаванию, в которых приняли участие более 500 спортсменов. Переданного за эти дни пловцами и зрителями объема трафика хватило бы, чтобы около 40 тыс. раз посмотреть заплыв на стометровку российских атлетов.

Для того, чтобы даже в период пиковых нагрузок 4G-сигнал стабильно ловил на любом этаже спортивного объекта, инженеры оператора установили индор-оборудование. Оно обеспечивает быстрый мобильных интернет четвертого поколения на скоростях до 80 Мбит/с. Такие значения позволяют связаться с близкими по видео в мессенджерах или просматривать видеоролики в высоком разрешении в режиме онлайн.

В целом наиболее популярными днями для посещения тренировок являются вторник и четверг — именно в эти дни фиксируется набольшее число абонентов в сети.

«Это не первый спортивный объект, на котором наша компания устанавливает индор-оборудование. Мы анализируем нагрузку на сеть и выбираем наиболее оптимальные решения, которые позволят обеспечить бесперебойный сигнал 4G внутри всего объекта. Новая базовая станция позволит зрителям соревнований делиться первыми эмоциями и вести онлайн-трансляции заплывов», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

Это уже не первая базовая станция, запущенная оператором в микрорайоне Новокольцовский. В конце прошлого года новое оборудование заработало в одноименном ЖК.

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