Wildberries выпустила обновление ИИ-фоторедактора

Инструмент позволяет продавцам улучшить визуальное оформление их товаров без дополнительных затрат на сторонние сервисы. В фоторедакторе Wildberries уже есть множество инструментов для дизайна карточек товара: нейросети позволяют отредактировать фото и улучшить его качество, вырезать объекты или, например, удалить фон. Сейчас появились новые функции, которые позволяют визуально подчеркнуть преимущества товаров. Об этом сообщили представители Wildberries.

Новые функции:

– Коллажи из фотографий. С помощью этой функции можно создать композиции из 2–10 изображений в одном коллаже.

– Добавление текста. Продавцы могут настраивать шрифт, размер, стиль и цвет текста, выбрать заливку. Все палитры и шрифты подобраны с учетом дизайна сайта Wildberries.

Кроме того, в фоторедакторе теперь выделяются специальные зоны на изображении. Это области, в которых рекомендуется размещать текст и другие элементы без риска перекрытия маркетинговыми отметками, которые сам может ставить маркетплейс.

Обновленный фоторедактор уже доступен в режиме редактирования карточек товаров на портале WB Партнеры.

Wildberries расширяет инструментарий для создания качественного контента товаров. Так, ранее компания запустила «Виртуальную фотостудию» с ИИ-моделями, которые помогают продавцам генерировать профессиональные изображения одежды без дорогостоящих фотосессий. Также маркетплейс развивает 3D-визуализацию товаров, позволяющую покупателям оценить товар в интерьере перед покупкой. В дальнейших планах платформы — внедрение новых технологических инструментов, которые помогают продавцам лучше представить свои товары и таким образом увеличивать аудиторию на маркетплейсе.