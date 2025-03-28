На «Авито Услугах» появилась опция поиска срочной уборки

«Авито Услуги» представили новый функционал для поиска клининговых компаний и мастеров уборки с возможностью срочного заказа. Выбрав одну из опций («выполнить услугу сейчас» или «выполнить услугу сегодня»), пользователь получает выборку только тех клининговых компаний и мастеров уборки, которые готовы взять оперативный заказ. Функцией могут воспользоваться как частные лица, так и представители бизнеса, которым важно найти исполнителя в конкретные сжатые сроки. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг».

«Мы стремимся сделать процесс поиска клининговых услуг максимально удобным и прозрачным. Согласно нашим исследованиям, 35% пользователей хотят получить услугу срочно. Мы отвечаем на их запрос и совершенствуем функционал платформы. Новый виджет помогает клиентам быстрее находить нужные услуги, а мастерам — получать больше заказов», — сказал Александр Семочкин, руководитель категории «Хозяйственные и деловые услуги» на «Авито Услугах».

По данным «Авито Услуг», ежедневно 7% от общего числа исполнителей категории готовы выполнить срочную уборку. Этого достаточно, чтобы удовлетворить запрос на скорость всех пользователей платформы. Этого достаточно, чтобы удовлетворить запрос на скорость всех пользователей платформы. Однако, спрос быстро растет, поэтому ниша остается актуальной.

Виджет повлияет на востребованность специалистов: по прогнозам аналитиков, объявления исполнителей, которые готовы работать срочно, будут привлекать на 40% больше контактов заказчиков, чем объявления тех, кто не предлагает такую опцию.

Новый инструмент станет еще одним шагом к развитию цифровых решений в сфере клининговых услуг и поможет повысить эффективность работы исполнителей на платформе «Авито Услуги». По данным компании, за год (февраль 2024 г. к февралю 2025 г.) спрос на генеральную уборку вырос на 11%, что свидетельствует о возрастающей популярности услуги в целом.