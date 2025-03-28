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Pony Express запустил новое приложение для курьеров

Pony Express продолжает цифровую трансформацию сервиса: новое мобильное приложение для курьеров уже полностью работает в Москве. В ближайшие месяцы его запуск продолжится в регионах и агентской сети. Об этом CNews сообщили представители Pony Express.

Для клиентов это означает главное — заказы доставляются быстрее, а взаимодействие с курьерами стало более прозрачным и точным.

Новое приложение позволяет курьерам оперативно начинать смену, получать задания в режиме реального времени и моментально обновлять статус заказов. Это исключает задержки и повышает точность на каждом этапе доставки.

Также курьеры теперь видят, сколько заданий предстоит выполнить, могут быстрее находить нужные заказы и сразу предоставлять клиенту чек по QR-коду. Все это делает процесс более удобным и экономит время — как для курьера, так и для получателя.

В числе доступных функций — работа с электронной подписью, ранее анонсированная в рамках развития цифрового документооборота. Это позволяет клиенту подтвердить получение документов или отправлений без бумажных носителей — юридически корректно.

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