Родители каждого пятого первоклассника уже создали на «Госуслугах» черновик заявления в школу

На «Госуслугах» уже более 300 тыс. черновиков заявлений в первый класс! Это запись в школу почти каждого пятого будущего первоклассника в стране. Как только начнется приемная кампания, родителям останется лишь отправить заявление. Тем самым они повысят шансы ребенка на зачисление в выбранную школу. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

В 120 тыс. черновиках родители указали, что у ребенка есть льготы. В 65% случаев это запись в школу, где уже учится брат или сестра ребёнка. Отправить заявление льготника с согласия родителя в этом году можно автоматически в момент старта приемной кампании.

Регионы, в которых больше всего черновиков: Свердловская область; Санкт-Петербург; Ханты-Мансийский автономный округ; Самарская область; Челябинская область.

Жители Москвы и Московской области подают заявления на региональных порталах.

Запись в первый класс стартовала уже в 400 школах из семи регионов. Остальные должны начать приёмную кампанию не позднее первого апреля. До 30 июня принимают заявления от тех, кто прописан по закреплённому за школой адресу, и от тех, у кого есть льготы.