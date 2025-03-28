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В сервисе для артистов BandLink появилась аналитика прослушиваний из МТС Музыки

Сервис для артистов BandLink расширил возможности инструментов для музыкантов. Артисты и их менеджеры впервые получат доступ к аналитике «МТС Музыки» в BandLink и смогут эффективнее выстраивать стратегии продвижения творчества. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Музыки».

В личном кабинете BandLink в разделе «Аналитика» теперь доступны данные о прослушиваниях сразу из двух стримингов — «Яндекс Музыки» и «МТС Музыки». Исполнители смогут отслеживать динамику аудитории, количество прослушиваний, выявлять наиболее популярные релизы и треки, а также видеть композиции, которые чаще всего ставят на повтор. Кроме того, можно будет проанализировать свою аудиторию слушателей по полу, возрасту и географическому распределению.

Статистика в разделе доступна в различных временных разрезах на выбор артиста: день, неделя, 28 дней и год. Обновление данных происходит ежедневно.

Также в BandLink расширился функционал инструмента «Сканер» для проверки наличия композиций в плейлистах стриминговых сервисов. Теперь музыкант или любой участник его команды легко сможет посмотреть, попал ли релиз в плейлист не только в «Яндекс Музыке», но и в «МТС Музыке». «Сканер» обновляется несколько раз в сутки, поэтому артисты в режиме реального времени могут оперативно отслеживать продвижение трека на платформах и влиять на его успехи, например, усилив кампанию релиза в социальных сетях. Инструмент доступен даже незарегистрированным пользователям BandLink.

«Индустриальное партнерство с «МТС Музыкой» стало следующим важным шагом в расширении возможностей BandLink как экосистемы инструментов для продвижения артистов. Мы продолжаем развивать платформу, чтобы артисты могли эффективно использовать новые инструменты для аналитики и продвижения своего творчества», — Яна Скотникова, руководитель продукта для артистов в «Яндекс Музыке» и BandLink.

«За прошлый год аудитория «МТС Музыки» выросла в 3,8 раза, и для нас было важно предоставить артистам прозрачную статистику их прослушиваний, чтобы поддержать их дальнейшее развитие на нашей платформе. Мы уверены, что партнерство с BandLink станет важным шагом к росту музыкальной индустрии и поможет талантливым исполнителям раскрыть свой потенциал», — Максим Петровский, руководитель сервиса «МТС Музыки».

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