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Минцифры: успейте создать черновик заявления в 1 класс до 1 апреля 2025 года

Большинство школ страны откроют запись в 1 класс уже 1 апреля 2025 г. При зачислении детей они будут учитывать очередность подачи заявок. Чтобы быть первыми, нужно заранее создать черновик заявления на «Госуслугах». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Почти в 5 тыс. школ в 21 регионе уже идет запись в 1 класс. Подано 97 тыс. заявлений, 76% из них родители заполнили заранее.

Топ регионов по поданным заявлениям: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 15 тыс., Краснодарский край — 14,7 тыс., Челябинская область — 11,6 тыс., Кемеровская область — 10,7 тыс., Вологодская область — 10 тыс.

Как работают черновики

Родитель или опекун ребенка заполняет заявление в 1 класс на «Госуслугах» и выбирает нужную школу. После этого включается таймер обратного отсчета. Он показывает, сколько времени осталось до начала приемной кампании. С этого момента остается лишь нажать кнопку «Отправить».

В 2025 г. для детей с льготами с согласия представителя возможна автоматическая отправка заявления в 1 класс. Этой опцией воспользовались уже 27 тыс. родителей. Еще более 105 тыс. заявлений отправится после старта приемных кампаний в выбранных школах.

Сколько длится приемная кампания

До 30 июня 2025 г. записаться можно в школу по адресу прописки или в любую другую, если у ребенка есть льготы. С 6 июля по 5 сентября 2025 г. подать заявление можно во все школы, независимо от льгот, но зачислят, только если остались места.

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