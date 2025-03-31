Wildberries запустил новый аналитический сервис по всей платформе

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries&Russ) представляет новый сервис «Данные». Он даст возможность партнерам маркетплейса провести полноценный анализ по всем подкатегориям, представленным на платформе. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

В аналитических отчетах отображаются такие ключевые показатели как: количество заказов и его динамика; средняя цена и ее изменения; процент выкупа товаров; коэффициенты конверсии добавления товара в корзину и оформления заказ; переходы на страницу товара; сроки доставки; средний рейтинг по отзывам; общая динамика оборота.

Данные в отчетах представлены в обезличенном виде: названия, бренды и артикулы товаров других продавцов будут скрыты.

Сервис поможет партнерам в выстраивании бизнес-стратегии на маркетплейсе: на основе данных можно отслеживать рыночный спрос, динамику продаж в разных категориях товаров и тем самым эффективнее управлять своим ассортиментом.

Чтобы воспользоваться «Данными», достаточно определить категории товаров, указать параметры: предметы и период анализа. Через несколько часов детализированный аналитический отчет придет на почту продавца.

Минимальная стоимость отчета составляет 10 тыс. руб. Итоговая же цена услуги сформируется на основе параметров анализа и будет отображена непосредственно перед оплатой.