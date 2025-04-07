CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Пользователю Стратегия безопасности Интернет E-commerce Веб-сервисы Техника
|

Ozon и МЧС России напомнят россиянам о правилах использования зарядных устройств

Электронные памятки от МЧС России будут приходить клиентам Ozon на следующий день после покупки зарядного устройства. В них собраны основные правила, которыми нужно руководствоваться при использовании устройств. Например, нежелательно заряжать гаджеты ночью или оставлять их надолго подключенными к электросети после полной зарядки. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Мухамед Хамуков: «Вместе с МЧС России продолжаем масштабировать образовательную программу и на этот раз обращаем внимание россиян на использование зарядных устройств. Простые рекомендации по ним мы отразили в памятке. Соблюдение правил не только обеспечивает безопасность, но и продлевает срок службы техники».

По данным маркетплейса, спрос на зарядные устройства продолжает расти. Так, за последний год покупатели на 75% чаще стали приобретать зарядки для мобильных телефонов, на 68% — для игровых приставок, на 110% — для электроинструментов.

В Департаменте информационной политики МЧС России рассказали: «Пользователи мобильных телефонов и других устройств зачастую оставляют зарядное устройство в розетке, когда необходимость в его использовании отпадает. Это может привести к непоправимым последствиям, с учетом возможных скачков напряжения в электросети. Мы призываем каждого озаботиться этим вопросом, провести беседы с детьми. Разработанные вместе с Ozon памятки напомнят о важных правилах безопасности».

Это не первый совместный социальный проект Ozon и МЧС России. Инструкции по пожарной безопасности уже получают покупатели огнетушителей, пожарных извещателей и пиротехники.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Из-за пошлин Трампа цены на чипы, компьютеры, смартфоны в России взлетят до небес

Власти убеждают россиян отказаться от услуг иностранных хостинг-провайдеров: Они могут в любой момент разорвать сотрудничество

CNews FORUM Кейсы 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

Российские цены на рекламу в Facebook* и Instagram** выросли на 50% из-за скорого запрета

Гендиректора российской ИТ-компании арестовали за организацию преступного сообщества

Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля

Конференции

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153