Витрина товаров «Сделано в Оренбуржье» появилась на Ozon

Предприниматели Оренбургской области могут бесплатно разместить свою продукцию в специальном разделе и дополнительно продвигать ее на многомиллионную аудиторию маркетплейса. Ozon при поддержке регионального центра «Мой бизнес» запустил витрину «Сделано в Оренбуржье» в рамках своего проекта «Сделано в России». В разделе представлено более 4,5 тыс. наименований: продукты питания, мебель, бытовая химия, одежда и обувь, товары для дома и сада, строительства и ремонта, для туризма и спорта, хобби и творчества, для детей и животных. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Разместить свою продукцию на витрине может любой предприниматель с производством на территории региона. Для этого необходимо подать заявку или обратиться в центр «Мой Бизнес».

Руководитель центра «Мой бизнес» Оренбургской области Владислав Летунов: «Запуск витрины местных товаров в рамках национального проекта “Эффективная и конкурентная экономика” открывает новые перспективы для развития региональной экономики. Раздел “Сделано в Оренбуржье” на популярном маркетплейсе становится дополнительным инструментом продвижения продукции оренбургских производителей, ремесленников и мастеров народных промыслов на общероссийском уровне. Проект не только открывает новые каналы сбыта для местных предпринимателей, но и позволяет их товарам достичь покупателей по всей стране, что существенно расширяет рыночные возможности регионального бизнеса. Инициатива реализована в рамках национального проекта».

Благодаря новому разделу покупатели из любой точки страны без труда могут приобрести уникальные локальные товары и поддержать предпринимателей Оренбургской области.

Руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев: «Мы продолжаем поддерживать российских предпринимателей и развивать наши региональные витрины. Они уже показали себя эффективным инструментом дополнительного продвижения, и мы рады, что к нашему проекту подключается все больше регионов».

Ozon в сотрудничестве с региональными властями запустил проект «Сделано в России» в 2022 г. У 36 регионов России есть собственный раздел на маркетплейсе, в их числе и витрина «Сделано в Оренбуржье».