Исследование о потреблении контента Telegram-каналов, отношении к рекламе, TMA и новым функциям платформы

Сервис онлайн-опросов Anketolog.ru и платформа нативной рекламы Telega.in изучили предпочтения аудитории Telegram в городах-миллионниках России. Об этом CNews сообщили представители Telega.in.

Использование Telegram

94% аудитории Telegram-каналов в городах-миллионниках России заходят в мессенджер каждый день. Лишь 5% делают это несколько раз в неделю.

Почти половина опрошенных жителей мегаполисов (48%) регулярно читают 10 и более каналов. 52% на постоянной основе успевают знакомиться с контентом в 5-9 телеграм-каналах.

39% россиян считают, что проводят за чтением телеграм-каналов не более двух часов в неделю. 34% еженедельно отводят на изучение контента 3-5 часов. 14% опрошенных тратят на это 6-9 часов. 13% признаются, что чтение Telegram-каналов занимает более 10 часов в неделю.

Для чего жители мегаполисов читают Telegram-каналы

82% опрошенных жителей мегаполисов называют «быть в курсе новостей» главной мотивацией активного чтения каналов. На втором месте – изучение контента для саморазвития (60%), на третьем – развлекательные цели (55%). При этом среди наиболее популярных причин для регулярного чтения Telegram-каналов фигурирует получение полезной информации для работы или бизнеса (38%).

Чаще всего жители городов-миллионников читают локальные новостные каналы (64%). На втором месте – каналы федеральных СМИ (58%). Личные блоги замыкают тройку наиболее часто читаемых типов каналов (48%). В ТОП-5 самых востребованных тематик входят развлекательные (42%) и каналы о здоровом образе жизни (39%).

В ТОП-10 наиболее востребованных среди жителей мегаполисов тематик каналов входят: полезные образовательные (37%); промокоды, скидки и акции (34%); каналы экспертов по разным темам (33%); кино и сериалы (28%); каналы о моде и красоте (26%).

Подписка Premium есть лишь у 15% активных пользователей Telegram, проживающих в городах-миллионниках России. Большинство опрошенных не использует данную функцию.

Реклама в Telegram глазами жителей мегаполисов

Большинство жителей городов-миллионников замечают рекламу в Telegram. Из них треть – постоянно обращают внимание, почти половина иногда видят рекламу. Редко встречается реклама лишь 14% опрошенных.

При этом более половины респондентов так или иначе взаимодействует с рекламой на платформе. 22% жителей мегаполисов чаще изучают содержание нативной рекламы (интеграции в посты). 19% ответили, что не отдают предпочтение какому-либо формату, взаимодействуют как с посевами, так и с TgAds. Пролистывают рекламу вне зависимости от ее формата 39% активных пользователей.

В 2024 г. россияне заметили рост количества рекламы в Telegram. Половина опрошенных в ходе исследования говорят об увеличении объемов нативных интеграций (посевов) по сравнению с прошлым годом. 45% отметили увеличение объемов TgAds.

При этом 44% респондентов положительно относятся к рекламе в постах от авторов каналов, которые они читают регулярно. Почти 14% поддерживают нативную рекламу как инструмент монетизации канала, так как она помогает автору создавать качественный контент. 30% активных пользователей Telegram отметили формат рекомендаций от авторов каналов как наименее раздражающий тип рекламы.

Отношение к маркировке рекламы

Россияне привыкли к маркированной рекламе. 44% жителей мегаполисов поддерживают маркировку рекламы в Telegram, предпочитая знать, что конкретный пост является рекламным. 27% респондентов относятся равнодушно, 20% вообще не обращают внимание на Erid. 8% опрошенных отметили, что очевидно рекламный пост без маркировки снижает доверие к каналу.

Количество подписчиков канала больше не важно?

Только 30% активной аудитории Telegram-каналов обращают внимание на количество подписчиков при выборе канала. 21% участников участников опроса не считают это важным критерием. Около половины респондентов (48%) лишь изредка смотрят на количество подписчиков.

TMA

TMA (Telegram Mini Apps) — это мини-приложения внутри Telegram, которые работают прямо в чате без необходимости установки. Они позволяют компаниям запускать сервисы, игры, магазины и другие продукты с полноценным пользовательским интерфейсом прямо в мессенджере.

20% опрошенных пользуются TMA. При этом более 34% жителей мегаполисов считают, что со временем Telegram mini apps обгонят по популярности традиционные мобильные приложения. Однако почти половина респондентов уверены, что мини аппы станут лишь дополнительным инструментом. Более скептически настроены 12% респондентов: по их мнению, развитие TMA ограничится узкими нишами.

При этом 76% жителей городов-миллионников слышали о популярной TMA-игре Hamster Combat, а 32% «тапали хомяка».

Звезды и виртуальные подарки в Telegram

Летом 2024 г. Telegram запустил «звезды» (Telegram Stars) – новый способ оплаты цифровых товаров и услуг на площадке. В том числе ими можно оплатить виртуальные подарки, поддержать авторов контента, отправить платное сообщение или комментарий.

Более половины жителей городов-миллионников никогда не слышали об этой функции. Лишь 14% пользователей когда-либо покупали «звезды» в Telegram. Но 36% регулярно читающих телеграм-каналы россиян хотели бы попробовать «купить звезду».

Опрос проведен с помощью онлайн-панели Anketolog.ru в феврале 2025 г. Участие приняли 2,077 тыс. активных пользователей Telegram старше 18 лет, проживающих в городах-миллионниках России. Более 68% опрошенных активной аудитории Telegram-каналов в городах-миллионниках России имеют высшее образование, порядка 18% – средне-специальное. Почти 80% респондентов – работающее население. Большая часть опрошенных относятся к возрастной группе 25-44 года, сегменты до 34 лет и 35+ распределились поровну. 21,7% респондентов указали свой возраст в диапазоне 45-54. Порядка 14% старше 55 лет, но моложе 65.