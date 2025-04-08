«Рег.ру» интегрировал ispmanager в облачную платформу

Российская компания «Рег.ру» и ИТ-компания и разработчик программного обеспечения ispmanager расширили сотрудничество. Теперь панель управления сервером ispmanager доступна в облачной платформе «Рег.ру» на базе OpenStack на всех тарифах, с гибкой конфигурацией и во всех локациях. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Пользователи «Рег.ру» могут арендовать облачный сервер под управлением ispmanager на определенное количество времени, а значит платить только за необходимые ресурсы. В одной панели можно разместить проект на разных версиях PHP, Python или Node.js. ispmanager поддерживает широкую линейку операционных систем. С помощью панели также можно настроить почтовый сервер, хранить данные и работать с контейнерами docker.

«Мы стремимся предоставлять бизнесу передовые инструменты для гибкой работы с облачными ресурсами. Благодаря сотрудничеству с коллегами из ispmanager нашим клиентам стала доступна широкая линейка инструментов и уникальная тарификация, которая поможет эффективно планировать бюджет и использовать серверные мощности ровно столько, сколько требуется для проектов», — сказал Евгений Мартынов, директор по информационным технологиям «Рег.ру».

«Мы гордимся долгосрочным сотрудничеством с «Рег.ру», в рамках которого предоставляем ispmanager для виртуального хостинга, VPS и выделенных серверов. Теперь наши решения доступны и в облаке. В условиях динамичного рынка крайне важно, чтобы клиенты могли быстро масштабировать свою инфраструктуру и адаптироваться к новым вызовам без "простоя" бизнес-активов. Мы уверены, что наше сотрудничество с «Рег.ру» позволит клиентам не только оптимизировать затраты, но и значительно упростить управление своей облачной инфраструктурой» — сказал Максим Дарулис, коммерческий директор ispmanager.

«Рег.ру» и ispmanager сотрудничают уже более 15 лет. За время совместной работы ispmanager был внедрен в проекты виртуального хостинга, VPS и серверы dedicated.